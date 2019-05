La OrheiLand a început montarea roller-coasterului care va fi inaugurat la 1 iunie

Sute de cetățeni europeni au fost împiedicați să voteze pentru Parlamentul European, în Marea Britanie. Principalul mesaj pe care l-au auzit aceștia la secțiile de votare a fost – mergeți să votați în țările voastre, scrie publicația britanică The Independent.

Centrul are o capacitate de peste 50 mii de persoane. Iar intrarea și toate atracțiile pentru vizitatori sunt gratuite.

Parcul de distracții ”OrheiLand” are o suprafață de 20 de mii de metri pătrați și a fost deschis pe 1 iunie 2018, fiind vizitat de peste jumătate de milion de persoane, inclusiv din Ucraina și România.

Roller-coasterul promite să fie senzația verii la OrheiLand, dar nici pe departe singura surpriză din acest an. Fostul primar de Orhei, cel care a venit cu inițiativa construirii unui asemenea parc în Orhei, a dat asigurări că oricine va vizita complexul, va dori să revină.

La OrheiLand a început montarea celui mai modern roller coaster din întreaga regiune, care va funcționa în acest sezon estival și care se anunță a fi principala atracție a parcului de distracții în acest an.

