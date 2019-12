La Orheiland s-a redeschis cel mai mare patinoar din țară. Intrarea este gratis!

Vizitatorii Târgului de Crăciun de la Orhei au avut parte duminică de un spectacol de excepție. Amenajat în parcul de distracții Orheiland, Târgul a deschis aseară porțile celui mai mare patinoar din Republica Moldova. Invitați speciali din Federația Rusă au oferit un spectacol pe gheață cosmic, o premieră absolută pentru țara noastră.

Oamenii au început să se adune de la mic la mare încă de pe la ora 16.00, să vadă Spectacolul pe gheață “Un alt univers”, din Rusia. Artiștii, îmbrăcați în costume cu lumini care pot schimba culoarea și intensitatea luminoasă, au impresionat publicul, în special pe copii, prin show-urile pe gheață și de lumini. Ei au plutit pe gheaţă, acompaniaţi de acordurile unor piese moderne fermecătoare.

Primarul mun. Orhei, Pavel Verejanu, prezent la eveniment, a mulțumit Asociației “Pentru Orhei” fără de care nu ar fi fost realizată ideea amenajării celui mai mare patinoar din Republica Moldova. De asemenea, el i-a mulțumit și primarului de onoare al Orheiului, Ilan Șor, care a venit încă anul trecut cu ideea ca Târgul de Crăciun de la Orhei să aibă un patinoar, și nu unul oarecare, dar cel mai mare din Moldova. Verejanu a dat asigurări că echipa Partidului ȘOR face totul pentru orheieni și totul pentru oaspeții Orheiului.

Reamintim, patinoarul de la Orheiland are o suprafață de 800 mp. Este deschis zilnic între orele 11.00 și 22.00, iar accesul este absolut gratuit.

Patinoarul este una din multiplele atracții de iarnă a Târgului de Crăciun de la Orheiland. Oaspeții sunt întâmpinați chiar la intrarea în parcul de distracții de căsuța lui Moș Crăciun, decorată cu iluminații. Vizitatorii se pot bucura de tobogane de iarnă, dintre care două spirale gigante și una pentru micuți cu săniuțe, de diferite caruseluri și de Roller coaster, cel mai mare din regiune și singurul din R. Moldova. Standurile cu decor spectaculos, unde vizitatorii își fac poze, sunt printre cele mai populare locuri de la Orheiland. În plus, la Târgul de Crăciun din acest an, circul italian „Bonaccini” are câte două spectacole zilnic. Iar copiii care obosesc după ore bune de distracții, pot să se odihnească în camera special amenajată pentru ei și dotată cu un televizor mare care difuzează desene animate cu tematică de sărbători. De menționat că vizitatorii pot cumpăra de la Târg diferite bunătăți și delicii.