La Rezina va fi RESTABILIT un monument DEMOLAT de comuniști

Bundeswehr-ul a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agenţia germană de presă dpa, citată de Agerpres. „Vârful de lance“ al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness...

Două persoane au fost înjunghiate mortal și alte patru au fost rănite în atacuri separate la primele ore ale noului an în Londra, informează BBC. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat la o petrecere privată în Park Lane, acolo unde alți doi...

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Grupul de iniţiativă a solicitat autorităţilor în drept aprobarea a două tunuri vechi şi 8 proiectile de la Arsenalul Armatei, necesare pentru înfrumuseţarea monumentului. Iar la 14 octombrie 1935 au demarat lucrările pentru edificarea monumentului. Dintr-un raport al Inspectoratului Artelor, adresat Mi-nisterului Cultelor şi Artelor, din 12 februarie 1936, aflăm că proiectul Monumentului Eroilor din Rezina urmează a fi examinat în baza cere-rii depuse la 25 octombrie 1935. La şedinţa Comisiei Monumentelor Publice din 22 iunie 1936, proiectul a fost aprobat fără intervenţii. Deşi comitetul de iniţiativă a solicitat Comisiei să intervină la Arsenalul Armatei pentru niște tunuri vechi şi proiectile, în cele din urmă aceasta a înştiinţat că nu poate face nici o intervenţie la Arsenalul Armatei pentru piesele decorative ale Monumentului. Din jurnalul 105 pe anul 1936 al Comisiei Monumentelor Publice aflăm că proiectul acestui monument reprezintă un obelisc cu un vultur în vârf. Inaugurarea monumentului a avut loc la 21 mai 1936, fiind amplasat lângă cimitirul ortodox vechi. După oficierea slujbei de sfinţire, la ora 12.00, cei prezenţi au ţinut un minut de reculegere, după care au urmat cuvântările părintelui Caracicovschi, a domnului A. Apostol, profesorului C. Dihoiu şi a domnului căp. Nicolai, care a vorbit despre istoricul ridicării acestui monument.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)