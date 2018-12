La Târgul de Crăciun va avea loc un concert de Revelion extraordinar!

În ajunul sărbătorilor de iarnă, premierul Pavel Filip a fost colindat de către elevii și profesorii gimnaziului din satul său de baștină Pănășești și corul bărbătesc de la Mănăstirea Căpriana. „Nu am auzit colinde mai frumoase decât cele de la...

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Pe final de an, cel mai iubit fiu al poporului moldovenesc, Președintele „Întregii Moldove” Igor Dodon s-a produs într-un spectacol televizat la un post privat de televiziune. Moderatorul emisiunii a manifestat o echidistanță de un plasticism remarcabil, astfel...

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Târgul de Crăciun este organizat pentru al doilea an consecutiv la inițiativa prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, și se desfășoară după modelul marilor orașe europene.

Potrivit organizatorilor, Târgul de Crăciun este destinația perfectă și pentru cei care și-au planificat să petreacă un weekend minunat, alături de cei dragi. Până la Revelion, mai mulți artiști și trupe din țară, cum sunt: Mariana Mihăilă, Adrian Ursu, „Doredos”, „Millenium” vor susține concerte în orășelul de iarnă, iar intrarea va fi gratuită pentru toată lumea. Un program artistic tematic vor prezenta membrii studioului de dans „Black and White” și fanfara lui Moș Crăciun. În același timp, în zilele de weekend, pe scena mică vor fi proiectate desene animate și filme pentru micii vizitatori ai Târgului.

