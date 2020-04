LACRIMI ȘI DURERE / Poliția regimului Dodon&Chicu a amendat cu 22500 de lei o pensionară ce are o pensie lunară de 1300 de lei (VIDEO)

„Mie deja mi-i indiferent, nu știu ce să fac. M-am gândit să mă omor, atâta mi-a rămas. Nu am mai mult nimic. Mai mult nu am nici o ieșire nimic. Eu nu am nici de pâine. Nu am nimic. Mă uit când la un balcon, când la altul. Mă gândesc cum mai repede să mă duc. Îmi gătesc hainele și încălțămintea și să mă duc. Dar la ce să trăiesc degeaba”, mărturisește, plângând în hohote, pensionara.

Horoscop 11 Aprilie 2020, ora: 07:33

Luna in optimistul Sagetator iata ca Mercur intra in Berbec, in sfarsit, dupa doua luni de Pesti iar noi putem sa punem in urma tot acest amestec de confuzie in care am stat. Intr-o forma sau alta, multe aspecte se vor clarifica si se va vedea din gandire si comunicare ce vor fi influentate...