Lada, deținută de grupul rus AvtoVAZ, nu-și va mai comercializa modelele în țările puternice ale Europei din cauza Daciei

Un mare producator auto va inceta sa mai vanda pe piata din Europa de Vest, iar succesul inregistrat de modele Dacia reprezinta unul dintre motive.



Publicatia spaniola el desmarque anunta ca Lada, detinuta de grupul rus AvtoVAZ, nu-si va mai comercializa modelele in tarile puternice ale Europei.

Conform sursei citate, unul dintre motive ar fi reprezentat de succesul inregistrat in ultimii ani de Dacia, care a acaparat, practic, piata modelelor low-cost.

Totusi, disparitia modelelor Lada de pe piata din Europa de Vest vine, la nivel de declaratii oficiale, ca urmare a reglementarilor cu privire la emisiile poluante.



In Austria si Germania, Lada va inceta sa mai comercializeze modele in aceasta primavara, in timp ce in restul tarilor din vestul Europei nu va mai vinde dupa ce unitatile existente pe piata in acest moment vor fi epuizate.