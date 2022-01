Lămâia ne poate scăpa de kilogramele în plus și are multiple beneficii pentru organism

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Prețurile istorice la benzină și motorină vor urca din nou în weekend. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, și 13 bani mai mult pentru motorină., potrivit sinteza.org.

Întărește sistemul imunitar – vitamina C din lămâi îți poate stimula sistemul imunitar, reducând astfel durata unei răceli spre exemplu, la cei care beau ceai cald cu apă și lămâie. O analiză publicată în 2017 a arătat că lămâile pot avea aceleași efecte și asupra gripei.

Menține un nivel sănătos de colesterol – lămâia conține pectină și este bogată în vitamina C. Prima ajută la menținerea uni nivel sănătos de colesterol, a doua se știe că reduce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral. Lămâile conțin și potasiu, care, conform American Heart Association (link direct sursa informației), poate ajuta la ameliorarea tensiunii în pereții vaselor de sânge și la scăderea tensiunii arteriale.

Bună pentru digestie – carbohidrații din lămâi sunt făcuți în cea mai mare parte din fibre solubile sub formă de pectină. Se știe că fibra solubilă încetinește digestia, ceea ce menține glicemia stabilă și inhibă creșterea tumorii cancerului de colon. Pectina promovează nivelurile sănătoase de colesterol, potrivit HealthFully.com.

O lămâie conține vitamina C pentru o jumătate de zi, care scade nivelul de cortizol (un hormon de stres care declanșează foamea și depozitarea grăsimilor), 29 de calorii, 1,1 grame de proteine, 2,8 grame de fibre, 9,3 grame de carbohidrați, 2,5 grame de zahăr și 0,3 grame de grăsime, 53 miligrame de vitamina C – 88% din cantitatea recomandată zilnic – , dar și cantități mici de fier, potasiu, zinc și calciu.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

