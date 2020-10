Lăsați-ne în pace, politruci de la Kremlin!

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Deoarece Ambasada Federației Ruse a pus mâna pe instituțiile de bază din R.Moldova și a paralizat Parlamentul prin lacheul Dodon, fac apel la instituțiile academice, partidele europene și românești, la societatea civilă să reacționeze și să tempereze pofta „diplomaților ruși sub acoperire” să ne dicteze cine suntem, încotro să mergem și pe cine să votăm.

4.La 22 iunie 1941 Armata Română a trecut Prutul și cu jertfă de sânge a eliberat teritoriul ei național de sub ocupația Uniunii Sovietice ; ostașii care apără, luptă și mor pentru pământul strămoșilor sunt eroi, indiferent de regimuri și interpretări;

2. La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică atacă România , dezmembrează poporul român și ocupă Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța; 3.Din primul an de ocupație sovietică a teritoriilor românești, populația pașnică, aproape 4 milioane de cetățeni români, sunt supuși genocidului, terorii roșii, zeci de mii de oameni sunt arestați, deportați și asasinați;

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

Ambasada Federației Ruse de la Chișinău îndrăznește în mod cinic și perfid, a câta oară? să aducă în spațiul public falsurile istoriografiei sovietice și să le impună în continuare în R.Moldova de pe pozițiile ei imperiale și șovine. O comemorare întârziată a ostașilor români de la cimitirul Mana, raionul Orhei, pe 23 octombrie, a dezlănțuit furia incubatorului de spionaj străin camuflat sub denumirea de Ambasada Federației Ruse din R.Moldova. Evident că autoritățile antiromânești de la Chișinău, în frunte cu marioneta FSB-istă Igor Dodon, aplaudă și promovează orice minciună ieșită din gura ideologilor de la Kremlin. Din cauza lașităților îndelungate manifestate de Chișinăul oficial, parțial de Academia de Științe, în raport cu falsurile istoriografiei sovietice, referitor la evenimentele dramatice și tragice la care a fost supusă România după semnarea pactului criminal de Stalin și Hitler în august 1939, mă simt obligat să le amintesc restanțierilor șovini din Ambasada Federației Ruse de la Chișinău următoarele:

