Laura Codruța Kovesi, mesaj pentru români: Corupția poate fi învinsă. Nu abandonați

Laura Codruța Kovesi a declarat că a luat act de revocarea sa din funcția de procuror-șef al DNA, după ce decizia de revocare a fost publicată în Monitorul Oficial al României.



„Presedintele României a semnat decretul de revocare, așadar mandatul meu încetează începând de astăzi”, a început declarația Laura Codruța Kovesi.

„Am fost procuror-șef al DNA timp de 5 ani și tot ce am realizat sau nu au realizat am consemnat intr-un raport care va fi disponibil in putin timp”, adaugă Kovesi.

Ea a îndemnat cetățenii români să nu abandoneze lupta anticorupție. „Un mesaj pentru cetățenii români: Corupția poate fi învinsă. Nu abandonați”, a punctat aceasta.





Laura Codruţa Kovesi a fost procuror general al României, în perioada 2006-2012, iar din 2013 se afla la conducerea DNA, mandatul său urmând să se încheie în anul 2019.

Amintim că astăzi președintele României Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din fruntea DNA, în conformitate cu decizia Curții Constituționale a României. Decizia a fost apreciată de unii experți drept una ilogică, întrucât vine abia după trei săptămâni de la hiotărârea CCR.

Sursa: digi24.ro