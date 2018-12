Lavrov încă mai speră că Ucraina va fi a Rusiei / „Vreți să recunoaștem LNR și DNR? Și apoi? Sa pierdem restul Ucrainei, să o lăsăm naziștilor?”, – a spus Lavrov.

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

„Nu suntem în război cu regimul ucrainean. Cu regimul ucrainean, care are toate trăsăturile naziștilor și neonaziștilor, luptă cetățenii Ucrainei care trăiesc în Donbas. Ei sunt în război”, a spus ministrul.

Ministrul rus de externe a continuat spunând că regimul ucrainean are toate trăsăturile unui ”regim neonazist”.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov consideră că Rusia va pierde restul Ucrainei dacă recunoaște independența așa-numitelor „DNR” și „LNR”, cele doua pseudo-republici, organizate de regimul de ocupatie rusesc in teritoriile din sud-estul Ucrainei. Declarația a fost făcută de ministru la o conferință de presă, răspunzând la întrebarea de ce Rusia nu recunoaște așa-numitele „DNR” și „LNR”, transmite TASS.

