Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" nu va fi schimbata de declaratii ale SUA, UE sau NATO, a declarat, marti, ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov.



"Problema privind reunirea Crimeei (cu Rusia) este inchisa definitiv, place acest lucru cuiva sau nu. Niciun fel de declaratii ale Washingtonului, UE sau NATO nu sunt in stare sa schimbe aceasta situatie nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere politic", a subliniat Lavrov, potrivit TASS.

Seful diplomatiei ruse sustine ca in ultima vreme peninsula este vizitata in mod regulat de reprezentanti ai unor cercuri politice, de afaceri sau culturale din alte tari, inclusiv europene, si acestia "pot vedea cu propriii lor ochi realitatea din Crimeea, se pot convinge de atasamentul ferm al locuitorilor Crimeei pentru alegerea facuta".

Potrivit lui Lavrov, intr-o serie de state functioneaza sau sunt in curs de infiintare "cluburi ale prietenilor Crimeei". "MAE rus va continua sa desfasoare o activitate politica si de informare in scopul explicarii realitatilor legate de revenirea Crimeei in componenta Rusiei. Vom contribui la intarirea relatiilor internationale si economice externe ale peninsulei, in cadrul cursului de politica externa comun al tarii", a spus el.

La 18 martie 2014, Vladimir Putin si liderii prorusi ai Crimeei au semnat tratatul de "realipire" a acestei peninsule ucrainene la Rusia, la doua zile dupa un referendum considerat ilegal de catre comunitatea internationala. Denuntata ca o "anexare" de catre Kiev si Occident, aceasta decizie a adus Rusiei sanctiuni severe europene si americane la care ea a raspuns, introducand in special un embargo la produsele alimentare europene.

Moscova a anuntat in repetate randuri dupa anexarea Crimeei, in 2014, ca a intreprins diferite eforturi pentru consolidarea capacitatilor sale in peninsula, inclusiv instalarea de sisteme defensive de rachete sol-aer S-400.

La randul lor, statele membre NATO au aprobat in luna aprilie un pachet de masuri destinat consolidarii prezentei Aliantei in Marea Neagra, printr-o crestere a numarului de exercitii militare si monitorizarea situatiei in zona.