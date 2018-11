Le Dodon de la farce

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Vrem să aducem înapoi măcar 10% dintre românii plecaţi la muncă în străinătate. Este ţinta celor din construcţii, care au cerut joi Guvernului să subvenţioneze acest domeniu după modelul din IT.

Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizată nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

- Locuiesc împreună cu o mătușă, care are copii, însă aceștia nu au grijă de ea. Ea mi-a propus să întocmim un act, prin care mi-aș lua angajamentul de a îngriji imobilul în care locuieşte şi pe care, drept recompensă, îl voi primi de la ea cu titlu...

Și ce a făcut aici? Tot ce aflăm noi, muritorii de rând, despre vizita lui Dodon la Paris, este că „a discutat cu mai mulți șefi de state și de guverne”, însă întregul comunicat de presă dedicat acestor evenimente epocale a încăput în numai trei rânduri și vreo 40 de cuvinte. Se vede că autorii comunicatului au uitat să spună că participarea la o recepție festivă, chiar și oferită de către președintele Franței, nu este echivalentă nici în limbaj diplomatic cu participarea la o întrevedere de lucru. Nici fotografia cu Trump nu este suficientă pentru a demonstra seriozitatea „discuțiilor”, purtate în acea seară, la recepție. Mai ales că Dodon nu a figurat nici măcar în calitate de decor pe fotografiile oficiale de la eveniment, unde apar liderii unor puteri care contează cu adevărat: Macron, Trump, Putin, Erdogan ș.a. Dintr-un alt comunicat, aflăm că Dodon a mai avut o întrevedere importantă în ziua respectivă, cu președintele Austriei. Însă mare păcat pentru Dodon, fiindcă în această țară persoana care are cu adevărat putere de decizie, nu este președintele, ci Cancelarul (echivalentul primului-ministru). Or, cam asta a făcut Dodon la Londra și Paris, timp de patru zile: a participat la niște evenimente mondene și a făcut, acolo unde a fost posibil, câteva selfie-uri cu personalitățile prezente.

Bucurându-se și de o perioadă legislativă relativ calmă, care-i garanta intangibilitatea mandatului de președinte pentru, cel puțin, patru zile consecutive, Igor Nicolaevici a decis să vadă mai întâi care e treaba și pe la vecinii francezilor, cei de peste La Manche. Astfel încât, vizita la Paris a președintelui moldovean a început cu două zile mai devreme, pe data de 9 noiembrie, cu o incursiune în „înalta societate londoneză”. Din comunicatele de presă, apărute pe site-ul oficial al președinției, aflăm că Dodon a avut o agendă foarte încărcată în capitala Regatului Unit. După ce s-a întâlnit cu o serie de personalități de la un vestit think-tank londonez (atât de mari erau personalitățile, încât comunicatul respectiv nu menționează niciun nume), Dodon a mers să participe la… deschiderea Campionatului Mondial de Șah. Dacă nu știați, avem marele noroc de un șef de stat aproape maestru mondial în acest sport nobil. Păcat doar că nimeni nu e în stare să-și amintească pentru ce merite s-a învrednicit el de prestigiosul titlu de președinte al Federației Moldovenești de Șah. Căci, cu siguranță, „Kasparovul” nostru național mai are de parcurs un drum foarte lung până va ajunge (dacă va ajunge vreodată!) la luciditatea și dexteritatea intelectuală a unui jucător de șah.

