Le Figaro: Cum își IMPUNE China VOINȚA la Organizația Mondială a Sănătății

De la începutul pandemiei Beijingul duce o adevărată ofensivă de tip soft power pe plan mondial și își alege țintele cu mare atenție. Când trimite echipamente medicale în Italia, China are în vedere că această țară este cel mai important susținător european al megaproiectului chinez de infrastructură care vizează refacerea celebrului Drum al Mătăsii. Când trimite măști de protecție în Olanda, China nu uită că această țară va decide în iunie a.c. dacă își va deschide sau nu piața pentru tehnologiile 5G de la Huawei. Și așa mai departe.

Ori în acest bloc Etiopia ocupă un loc aparte. China are legături foarte strânse cu această țară și cu actualii săi lideri de orientare marxistă, iar investițiile importante pe care China le-a făcut în ultimii ani în Etiopia au contribuit din plin la creșterea economică anuală de cca 9% a acesti țări.

În privința actualului director etiopian al OMS, trebuie spus că legăturile dintre China și Etiopia trebuie privite sub mai multe aspecte. ”China a reușit să creeze un bloc de state africane care îi votează toate inițiativele pe care această țară le propune Națiunilor Unite”, spune Valérie Niquet, autoare a unui studiu pe acest subiect care urmează să apară sub egida Fundației pentru cercetări strategice (FRS).

” China este pe cale de a prelua puterea totală la ONU” , spune un diplomat francez care și-a petrecut o mare parte a carierei la sediul ONU de la New York.

Antonio Guterres, secretarul general ONU l-a îndemnat pe Donald Trump să nu ”politizeze” pandemia, apreciind că va fi suficient timp, după ce criza se va termina, ”să revenim” asupra acțiunilor principalilor actori. Dar influența pe care China o are în prezent la nivelul ONU, și implicit al OMS, a devenit atât de evidentă, încât foarte mulți, și nu doar din administrația americană, ci și din Europa, consideră că aceasta trebuie denunțată.

Partea americană acuză că, sub presiunea Chinei, OMS nu a declarat starea de urgență la nivel internațional la sfârșitul lunii ianuarie, așa cum s-ar fi impus, și a criticat administrația americană atunci când aceasta a decretat închiderea frontierelor pentru călătorii sosiți din China. Și asta într-un limbaj care îl amintește pe cel al Partidului Comunist chinez. Mai rău, directorul OMS a felicitat în repetate rânduri autoritățile chineze pentru ”transparența” de care au dat dovadă, deși este clar că acestea au mințit, mai întâi negând apariția epidemiei, apoi subevaluând în mod voit numărul morților, ceea ce, dacă situația nu ar fi atât de gravă, ar fi cu adevărat de râs.

