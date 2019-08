LEAHU: ”Dacă va fi semnat un acord militar între Republica Moldova și Federația Rusă, vor fi anulate toate înțelegerile pe care le avem cu NATO și UE”

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debutează azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Românca o înfruntă pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va începe în jurul orei 20:30.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul...

Există aprecieri exacte cât armament este stocat azi în regiunea transnistreană? – Da, specialiștii de la Ministerul Apărării a Republicii Moldova și din cadrul Misiunii OSCE în Moldova cunosc foarte bine aceste cifre. Aproximativ 22 de mii de tone de armament la Cobasna; dotarea Grupului Operativ al Trupelor Rusești (GOTR) (cam 200 de persoane); dotarea batalionului de menținere a păcii; asigurarea trupelor armate ale regimului secesionist: 4-5 mii armata. Cam atâta. Restul structurile de forță, plus rezerva pentru cazuri speciale.

Ministrul Apărării Federației Ruse, Serghei Șoigu, insistă asupra semnării cât mai urgente a unui acord militar între Republica Moldova și Rusia pentru o perioadă de trei ani. Potrivit Ministerului rus al Apărării despre aceasta s-a discutat la Chișinău. -Iată acest lucru ar trebui să ne pună în gardă. Această colaborare presupune mai multe domenii, inclusiv pe segmentul pregătirea de luptă, doctrina militară, tactica de luptă, etc. Asta mai înseamnă că trebuie să fie definitivat inamicul. Nu poți lupta cu aerul. Iar aici Moldovei îi vor fi cerute lucruri, pur și simplu, inadmisibile. Noi suntem legați de Parteneriatul pentru Pace din cadrul NATO, suntem parte a altor acorduri cu UE. Dacă se va insista pe acest acord moldo-rus și aceasta va fi semnat, celelalte programe vor fi anulate, iar asta e un lucru grav.

