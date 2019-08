Leancă, despre inepțiile lui Slusari: Când pui un agronom să „investigheze” o fraudă bancară, riști ca pe câmpul de infractori să pună „sperietori"

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al...

În concluzie, ținând cont de aceste norme legislative invocate, pot spune că am bănuieli rezonabile că acțiunile lui Slusari ar fi catalogate de procurori mai mult ca un autodenunț ce-l face culpabil de abuz de poziția sa și de imixtiune în actul justiției.

2. Sunt inadmisibile (din partea Comisiei de Anchetă) orice declarații publice prin care se aduc unor persoane concrete acuzații grave, care nu sunt probate în cadrul unor proceduri strict reglementate de lege (or Slusari, fiind președinte al Comisiei, în repetate rânduri a venit cu astfel de acuzații neprobate).

1. Comisia parlamentară nu stabilește răspunderea penală a vreunei persoane (or Slusari menționează expres că s-a comis, cică, neglijență în serviciu);

Pe lângă faptul că Slusari, ca și șeful său de partid - Năstase, dă dovadă (sau se prostește) a câta oară că nu are cunoștințe elementare în domeniul pe care, cică, îl investighează, acest deputat încalcă flagrant legea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)