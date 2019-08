Lech Walesa – erou luptei polonezilor împotriva regimului comunist

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O prietena mi-a relatat odată despre o interacțiune pe care a avut-o in anii '90 cu Oazu Nantoi. La întrebarea ei "Domnule Nantoi, sunteți din Bucovina de Nord, ocupata, dvs. va considerați roman?", domnul Nantoi a răspuns: "doamna, dvs. nu va este rușine sa...

Cele două experimente politice totalitare, comunismul şi fascismul, reprezintă încă un subiect de real interes pentru cercetarea istorică, politologică, filosofică, sociologică etc. Dinamica dintre acestea două, cât şi legăturile dintre ele în diversele lor...

Igor Dodon va zbura la New York, pentru a participa la cea de-a 74-a Sesiunea a Adunării Generale a ONU, în fruntea unei delegații fără precedent pentru Republica Moldova, alături de soția sa, trei consilieri, doi membri ai aparatului prezidențial, doi bodyguarzi, un cameraman și un...

La şantierul naval „Lenin” modernizarea promisă părea să ducă doar la creşterea productivităţii în loc să îmbunătăţească şi condiţiile de sănătate şi de securitate ale muncitorilor. În 1976 Walesa a dat glas nemulţumirilor colegilor săi în primul său discurs public ţinut în timpul alegerilor reprezentanţilor oficiali ai sindicatului. În discurs, el a incriminat sindicatele de lipsă de consideraţie faţă de nevoile muncitorilor şi de sprijinirea, fără reţinere, a politicilor guvernamentale. A criticat şi planurile econimice ale lui Gierek şi a fost aplaudat cu entuziasm. Cu această condamnare publică a regimului, s-a terminat cu viaţa liniştită pentru Walesa. Conducerea şantierului naval l-a concediat, dar din fericire a găsit o slujbă de ajutor de revizor în domeniul vehiculelor, pentru compania de construcţii ZREMB. În acelaşi an, Gierek a anunţat noi scumpiri ale alimentelor şi reducerea salariilor. Ca ripostă, muncitorii din Varşovia au blocat transportul pe căile ferate şi în alte regiuni, oficialităţile partidului comunist au fost atacate.

