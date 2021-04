Lecţia practică de gramatică: atât…, cât şi…

atât…, cât şi…

Atât…, cât şi formează o pereche sau, altfel spus, sunt elemente corelative (ceea ce înseamnă că trebuie să apară împreună, când sunt folosite pentru coordonare). Exemplul de mai jos, preluat dintr-o emisiune, este greşit:

Fetiţa are o mătuşă, cât şi alte rude care doresc să aibă grijă de ea.

Corect ar fi fost:

Fetiţa are atât o mătuşă, cât şi alte rude care doresc să aibă grijă de ea.

sau Fetiţa are o mătuşă, precum şi/ca şi/dar şi alte rude care doresc să aibă grijă de ea.