Am mai auzit şi următoarele forme greşite: Condiţiile în care îşi trăiesc anii bătrâneţei – corect: bătrâneţii la sursa neregulei – corect: neregulii ca familia sorei poliţistului să aibă grijă de copil – corect: surorii pe terenurile Grădinei Zoologice – corect: Grădinii aici era altădată centrul pieţii din oraş – corect: pieţei.

● „la sursa neregulei” Am auzit un corespondent la televizor: împotriva pâinei albe De ce nu e corect?

Actualitate 8 Iunie 2020, ora: 12:19

