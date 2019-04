Lecţia practică de gramatică: Ieuropa, ieuropa

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Cum creierul percepe timpul depinde de aşteptări. Creierul poate reprezenta probabilitatea că ceva (anume) va avea loc. Fiecare gând are mai multe „orizonturi”. Spre exemplu, orizonturile se află la sfârşitul fiecărei silabe, la sfârşitul fiecărui...

Game of Thrones este serialul superlativelor: cel mai scump, cel mai vizionat, cel mai piratat, cel mai premiat. Începând din această dimineață, ultimul sezon este disponibil și pentru publicul din România. Pe platforma HBO GO a fost publicat online primul episod din sezonul...

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Prezentatorul nu ştia că, în cazul împrumuturilor din limbi străine (neologismelor) – elan, eră, estival, euro etc. –, inclusiv al numelor proprii precum Etiopia, Europa, la începutul cuvântului, litera „e” se pronunţă [e], nu [ie].

Am auzit însă şi greşeala inversă: Sunt afecţiuni necunoscute faţă de Europa [ ieuropa ].

Am auzit de foarte multe ori acest tip de greşeală, cauzată de dorinţa oamenilor de a vorbi mai frumos: el [ el ] declară că… rememorarea ei [ ei ] e [ e ] important aşa cum este [ este ] de fiecare dată povestea era [ era ] alta

