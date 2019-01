Lectură de weekend: Decalajul între competențe și locurile de muncă în Moldova

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Fenomene meteo extreme lovesc lumea întreagă. Antalya, una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru români, a fost lovită de o tornadă. În Italia, două feriboturi s-au ciocnit într-un port in Sardinia, în timp ce în Spania inundaţiile...

Un bărbat de 33 de ani și un băiat de aproape un an au murit, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs pe traseul M-3, în apropiere de localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Accidentul s-a produs la ora 13.25.

De aceea, toți au nevoie de învățământ de calitate înaltă și oportunități de instruire. Anume competențele vor determina cum proaspătul absolvent va parcurge cei 200 de metri ce separă școala din vecinătate de compania IT. Va fi această distanță o simplă plimbare, un sprint, alergare de garduri sau o cursă cu obstacole extenuantă?

Mai mult ca atât, fiul meu astăzi are un serviciu de care străbunicul său nici nu-și putea imagina că va exista. Deși, trebuie să recunosc, nici tânărul nu are idee cum se mânuiește o raspilă din atelierul de tâmplărie al străbunicului său… sau abacul cândva folosit de bunica sa, pe când era contabil. Dar asta e o altă poveste.

Trebuie să recunosc că am fost destul de deranjat și confuz atunci când fiul m-a anunțat într-o zi că intenționează să abandoneze facultatea de filologie la universitatea unde își facea studiile – și asta pentru că îi rămânea prea puțin timp pentru hobby-ul său ca web-designer.

Întorcându-mă acasă, am trecut pe lângă sediul unei companii software moldo-britanice de succes, amplasată literalmente la doar 200 metri distanță de școală. Și pentru o secundă m-am gândit cât de aproape este viitorul de trecut.

Însă călătoria în memoriile de altă dată a fost oprită de lătratul câinelui meu. Mi-am pornit smartphone-ul și am făcut o poză a sălii de clasă. Apoi mi-am accesat pagina Facebook și am citit o știre despre cum un vehicul autocondus de marcă Tesla, s-a tamponat cu un robot "omorându-l" în Las Vegas, într-un incident cu părăsirea locului accidentului. Noutatea m-a readus instantaneu în secolul 21.

Pe timpuri, profesorul – de regulă, un fost maistru la fabrică sau uzină – își împărtășea cunoștințele și deprinderile, de exemplu, cum să mânuiești un ciocan sau o pilă de metal. Am zâmbit amintindu-mi cum obișnuiam să folosim în clasă sculele electrice de ardere a lemnului, pentru a pregăti mici cadouri personalizate colegelelor noastre de clasă, în ajunul Zilei internaționale a femeii (8 martie).

Nu sunt o fire nostalgică, însă vizualizarea sălii de clasă m-a aruncat înapoi în timp în Moldova de la mijlocul anilor 1980. Anume atunci am frecventat și eu astfel de lecții.

Plimbându-mi recent cânele devreme într-o dimineață întunecată din ianuarie, am observat o lumină în fereastra parterului unei școli din vecinătate. Am aruncat o privire înăuntru. Cineva pregătea sala de clasă pentru orele de educație tehnologică, sau după cum i se mai spune în partea aceasta a lumii, “lecția de muncă.”

