Legătura bizară dintre spălatul pe dinți și bolile de inimă

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă spălarea pe dinți. O echipă de cercetători din Coreea a descoperit o legătură clară între o bună sănătate orală și șanse mai mici de a dezvolta nereguli cardiace sau insuficiență cardiacă gravă. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au studiat peste 150.000 de coreeni cu vârste cuprinse între 40 și 79 de ani. Niciunul dintre participanți nu avea probleme cu inima în momentul în care au fost selectați să participe la studiu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)