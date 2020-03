Legăturile „nevăzute” ale Președinției lui Dodon cu CSJ

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de...

Vicepreședintele Parlamentului și deputatul PAS, Mihai Popșoi, susține că Ștefan Gațcan, candidatul PSRM la alegerile parlamentare noi din Hâncești, nu are nicio șansă de a câștiga circumscripția 38, iar Dodon ar trebui să-l retragă din cursă. Declarațiile sale vin...

Un alt grup de judecători, inclusiv de la CSJ care au legături cu președinția este așa-numita „gruparea Hâncești” din care, printre alții fac parte judecătorii CSJ Pitic Mariana, Craiu Nicolae și fostul judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima. Se pare că acum fiul acestuia, controversatul judecător de la Curtea de Apel, Vladislav Clima, cunoscut mai ales pentru modul cum a judecat de două ori și de fiecare dată diferit dosarul privind anularea alegerilor din Chișinău este „omul de legătură”.Schemele de control pe Justiție ale lui Dodon duc și la Curtea de Apel Chișinău și alte instituții importante cum ar fi Comisia Electorală Centrală. Secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, a fost parașutat aici de la Președinție, unde fusese consilierul pe Justiție a lui Dodon. Lebedinschi este cumetru cu Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, potrivit investigațiilor jurnalistice . Este de remarcat că Lebedinschi este un apropiat și al actualului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, fostul avocat al PSRM. Cei doi au lucrat împreună la același birou de avocați, „Lebedinsky and Parteners”. Iar Nagacevschi este cel care i-a luat recent apărarea lui Clima la o ședință a CSM.

Președintele Igor Dodon își camuflează cu grijă legăturile prin care poate influența, atunci când are nevoie, unele hotărâri ale Curții Supreme de Justiție (CSJ). Dodon ar putea controla „actul justiției” de la CSJ prin membrii aparatului său de la Președinție, foști angajați ai înaltei instanțe. Se pare că responsabil de relațiile „strategice” Președinție-CSJ să fie Petru Vasilică, șeful-adjunct al Direcției Juridice din cadrul Președinției.

