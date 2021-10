Legenda „Stalin a dat Transilvania înapoi României”

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

În jurul orei 07:29, sub gardul unei biserici de pe strada 31 August din centrul Chișinăului, a fost găsit cadavrul unui bărbat, scrie Deschide.md.

În perioada în care Moscova era asediată de armata germană, Stalin l-a uimit pe ministrul britanic de Externe Anthony Eden, cerându-i să traseze graniţele din Europa. Războiul nu se încheiase, dar ţarul roşu de la Kremlin voia redesenarea graniţelor. Una din cererile avansate Londrei era graniţa pe Prut. Cât despre Transilvania, Stalin a avut în faţă rapoartele unei comisii conduse de fostul ministru sovietic de Externe Maxim Litvinov. Această comisie a avut două recomandări: fie revenirea la graniţele dinaintea războiului pentru statele est-europene, fie crearea unei federaţii danubiene. Ideea federaţiei danubiene nu era nouă, însă nimeni nu a avut curajul să o pună în practică. Stalin a ales calea efortului minim: revenirea la graniţele dinaintea izbucnirii războiului (mai precis dinainte de 22 iunie 1941, data oficială a intrării URSS în război, o dată destul de ciudată, dar aceasta este altă discuţie). Stalin ştia că nu va putea da Transilvania Ungariei - ar fi însemnat crearea unei noi probleme etnice în estul Europei: o Ungarie cu o treime din populaţie de etnie română ar fi fost imposibil de guvernat. Faptul că Transilvania a fost o perioadă sub administraţia armatei sovietice după cel de-al Doilea Război Mondial a fost un element de şantaj pentru impunerea unui guvern comunist, nimic mai mult. Stalin nu a dat nimic României, Transilvania a fost dintotdeauna locuită majoritar de români şi chiar dacă ar fi stat o perioadă sub guvernare maghiară, până la urmă, eu cred că tot la România s-ar fi întors.

Problema are rădăcini vechi, din perioada revoluţiei bolşevice. România a dezarmat soldaţii ruşi bolşevizaţi şi i-a expediat înapoi la Moscova, devenind astfel duşmanul Uniunii Sovietice. A apărut astfel planul prinderii României într-un cleşte: pe de-o parte Ucraina, pe cealaltă - Ungaria bolşevică. Chestiunea a fost rezolvată rapid prin campania-fulger a armatei române care s-a oprit la Budapesta şi a zdrobit regimul comunist al lui Bela Kuhn. Comuniştii maghiari înfrânţi au devenit unul din grupurile etnice cel mai bine reprezentate în Kominternul lui Stalin, iar chestiunea Transilvaniei a fost permanent tratată la Moscova din punctul de vedere al maghiarilor. Comuniştii români erau obligaţi să susţină teza „România - ultimul imperiu al Europei” şi să militeze pentru desprinderea Transilvaniei de România (ceea ce le-a adus o naturală scoatere în afara legii).

În mod intenţionat se amestecă mai multe principii, logica este răsucită şi răstălmăcită şi se ajunge la concluzii eronate. Unul din argumentele forte este „Stalin a dat Transilvania României” - şi după cum bine se ştie, cel care dă are şi puterea de a lua înapoi. Legenda aceasta este folosită destul de des în multe argumentaţii din ziua de azi, având substratul „nu priviţi prea mult spre Basarabia pentru că veţi pierde Transilvania”. Ar trebui totuşi să aruncăm o privire în trecut pentru a ne lămuri asupra intenţiilor lui Stalin, cu privire la teritoriile locuite de români.

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

