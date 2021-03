Legislativul a votat o declarație privind dezacordul dizolvării Parlamentului

Deputatul Partidului Democrat, Nicolae Ciubuc, a spus că PDM rămâne pe poziția că Republica Moldova are nevoie de un guvern funcțional, dar nu orice condiții. Or, în opinia sa, ceea ce se încearcă prin această declarație este atragerea în acest joc de șah și a altor deputați în vederea susținerii acelei majorități care a fost formată și cu care democrații nu sunt de acord. „Probabil, asistăm iarăși la un spectacol de prost gust, la o nouă partidă de șah, care este din start pierdută. Noi nu vom asista și nu vom participa la susținerea acestei declarații, în condițiile în care de-a lungul timpului, acest Parlament va fi caracterizat prin cele mai multe declarații în termen scurt făcute. Consider că această declarație mai mult va dăuna prin prisma celorlalte declarații aprobate și care nu au fost realizate”, a mai spus Nicolae Ciubuc.

