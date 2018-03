Leguma-farmacie și motivele pentru care trebuie s-o consumi cât mai des

Morcovul, a doua legumă din lume după cartof într-un clasament al consumului, este asociată din cele mai vechi timpuri cu puteri magice. Multă vreme s-a crezut că femeile care nu puteau să aibă copii se puteau vindeca prin consumul seminţelor de morcovi.

În zilele noastre morcovul este considerat o legumă gustoasă cu proprietăţi curative multiple, dar bine definite. Are un nivel ridicat de vitamine şi minerale precum potasiu, calciu şi magneziu.

Pe lângă vitamina C, leguma mai conţine şi vitamine din grupa B cu proprietăţi calmante şi regenerante. Morcovul este cunoscut pentru proprietăţile sale nutritive, dar şi pentru faptul că este un bun antianemic, curativ, diuretic, remineralizant şi sedative, spun medicii.





“Chiar şi gătit, morcovul îşi păstrează proprietăţile nutritive, fiind, de altfel, excepţia de la regulă care spune că, prin fierbere, legumele îşi pierd vitaminele. Asadar, chiar şi fiert, este o sursă importantă de vitaminele A şi B6, potasiu, magneziu şi acid folic”, spune Daniela Stan, medic de familie.

Prin fierbere, leguma îşi pierde duritatea, iar organismul o digeră mai uşor, absorbind o cantitate mult mai mare de betacaroten. Conform unui studiul britanic, în urma fierberii, 60% din betacaroten este asimilat, în timp ce în stare naturală doar 5%.

Mai mult, dacă morcovii mai sunt trecuţi şi prin blender, atunci antioxidantul conţinut este absorbit în procent de 90%. Oricum ar fi, fierţi sau cruzi, morcovii aduc doar beneficii organismului.

Leguma cu numeroase roluri organice

“Morcovul este cu siguranţă una din legumele cele mai calitative, atât din punct de vedere gustativ, cât şi din punct de vedere nutriţional. Beneficiile sale pentru sănătate sunt numeroase, în special datorită conţinutului bogat de carotenoide, dar şi a conţinutului de antioxidanţi.

Iată care sunt câteva dintre proprietăţile morcovului: are un aport important de beta-caroten, este un fluidifiant biliar, are o acţiune anti-anemică, este regenerant şi detoxifiant, are o acţiune reglatoare şi cicatrizantă asupra intestinului. Pentru toate aceste motive se recomandă să se consume morcovi şi suc de morcovi cât mai des cu putinţă”, explică dr. Cătălin Luca.

Antioxidanţii conţinuţi de morcovi fac din această legumă una foarte bună pentru a trata diverse tipuri de cancer. Este ideal şi pentru a preveni boli cardiovasculare. Morcovul nu este un simplu precursor al Vitaminei A, ci morcovul are o mulţime de alte roluri organice. În primul rând, permite sinteza vitaminei A, care, împreună cu vitamina D, este cea care intervine în creşterea şi fixarea minerală.



Schimbă culoarea pielii

Specialiştii ne avertizează însă că nu trebuie să întrecem măsura pentru că putem avem probleme. “Consumul exagerat de morcov sau de suc de morcovi duce la schimbarea culorii pielii, fenomen numit carotenemie, care semnalează prezenţa unei cantităţi crescute de caroten în piele, mai mare decât organismul poate asimila", mai spune doctorul Luca.

Carotenemia este o condiţie frecventă la copii, mai ales datorită consumului excesiv de morcovi, dar poate fi asociată şi cu ingestia multor altor legume şi fructe galbene şi roşii. Carotenul este un lipocrom care determină culoarea galbenă a pielii. O dată cu nivelele ridicate ale acestuia în sânge coloraţia galbenă este intensă. Boala nu necesită tratament ameliorându-se o dată cu eliminarea carotenilor din alimentaţie. De obicei nu apar complicaţii. O dietă alimentară fără caroten conduce la dispariţia progresivă a coloraţiei galbene a pielii. Aceasta coloraţie poate rămâne până la câteva luni indiferent de nivelul de caroten seric datorită acumulării în ţesuturi.

10 motive să mânănci morcovi

Îmbunătăţesc vederea: La nivelul retinei, vitamia A se transformă în rodopsină, un pigment purpuriu care ajută la dezvoltarea vederii noaptea. Betacarotenul protezează şi împotriva cataractei.

Previn cancerul: Datorită conţinutului de falcarinol, morcovii reduc riscul apariţiei cancerului de plămâni, de colon şi mamar cu aproape o treime.

Scad colesterolul: Morcovii scad nivelul colesterolului (care cauzează arteroscleroza), iar fibrele din compoziţia lui eliberează fluxul sângelui de lipide. Potasiul conţinut ţine presiunea sângelui sub control.

Piele sănătoasă: Ajută la vindecarea acneei, la uniformizarea tenului, contribuie la detoxifierea ficatului şi previn deshidratarea. Sunt bogaţi în antioxidanţi care protejează celulele pielii şi luptă împotriva radicalilor liberi.

Curăţă dantura: Dacă sunt consumaţi după fiecare masă, morcovii acţionează ca un abraziv natural care elimină resturile alimentare şi placa bacteriană.



Cure de slăbire: Pentru conţinutul slab de calorii, morcovii sunt ideali în curele de slăbire. 100 g de morcov conţin aproximativ 40 de calorii.



Un laxativ moderat: Morcovul este în acelaşi timp laxativ, un laxativ moderat însă poate să reducă şi diareea. Datorită nivelului său ridicat de fibre, morcovul are capacitatea de a reţine apa, de aici şi acţiunea sa de a combate diareea.

Un excelent vermifug: Morcovul este şi un excelent vermifug şi dacă încă problema mai persistă se poate folosi drept adjuvant pentru un tratament mai complex. Mai are şi o acţiune benefică asupra mucoasei gastrice pe care o protejează şi pe care o cicatrizează.

Reglează activităţile ficatului. La nivel hepatic, morcovul acţionează asupra bilei în special, dar se pare că poate să regleze ansamblul activităţilor ficatului. Morcovul este şi cel mai bun prieten al intestinului. Este cel care reglează tranzitul intestinal, cel care are o acţiune de dezinfectare şi de cicatrizare a mucoasei.



Un duşman al durerii de oase. Ajută la eliminarea acidului uric din organism şi este recomandat împotriva reumatismului, gutei sau artritei.

