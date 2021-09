Legume care se plantează în acest sezon

Deşi perioada toamna-iarnă pare un sezon prea rece pentru ca vreo legumă să se dezvolte, există totuşi câteva care preferă clima rece şi cresc fără probleme chiar dacă sunt plantate în luna noiembrie.

Iată câteva legume care se plantează toamna şi se recoltează primăvara.



Sparanghel este o legumă care se plantează toamna târziu, într-un sol bine drenat pentru că rădăcina acesteia nu suportă apa în exces. De asemenea, solul în care se plantează sparanghelul trebuie să aibă pH-ul între 6.5 şi 7.5. Dacă se plantează toamna, sparanghelul va fi bun de recoltat abia în primăvară.

Prazul este o legumă care rezistă foarte bine la temperaturi scăzute, aşa că o poţi planta fără probleme toamna. Acesta se dezvoltă bine în orice tip de sol, însă îl preferă pe cel care reţine umezeală (solul argilos). Prazul se plantează la aproximativ 8-10 centimetri distanţă şi se recoltează primăvara.



Arpagicul se plantează în lunile octombrie şi noiembrie pentru ca în primăvară să te bucuri de ceapă verde. Cel mai bun sol pentru plantarea cepei este cel argilos, pentru că aceasta are nevoie de umezeală pentru a încolţi şi pentru a se dezvolta.

În regiunile mai calde, morcovul poate fi plantat şi toamna. Seminţele se introduc la aproximativ 2 centimetri în sol pentru că au nevoie de lumină pentru a încolţi. De asemenea, seminţele se introduc la distanţă de 7 centimetri.

Salata verde are nevoie de un sol rece pentru a germina, ceea ce înseamnă că ele trebuie plantate cât mai la suprafaţă, iar toamna este cel mai bun moment pentru acest lucru. Specialiştii spun că după recoltare, ar fi bine să fie ţinută o zi sau două în frigider pentru a i se reduce din gustul amărui.

În această perioadă, poţi semăna mazărea sub clopote de sticlă sau plastic. Alege o zonă în care solul este nisipos (are nevoie de o drenare bună) şi soarele stă cât mai mult timp. După însămânţare, fixează şi beţele pe care să direcționezi firul de mazăre în timp ce creşte, iar la trei săptămâni după înflorire poţi culege păstăile. Află mai multe informaţii despre cum să creşti mazăre.



Ridichile sunt legume prea puţin pretenţioase, care se pot planta în aproximativ orice perioadă a anului, însă preferă climatul rece. Acestea se introduc în pământ aproximativ un centimetru, la o distanţă de cinci între ele. Ridichile pot fi recoltate la aproximativ 3-4 luni de la plantare.