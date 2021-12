Lenuța Burghilă se retrage din partidul PACE: După o îndelungată chibzuință și la îndemnul admiratorilor mei de-o viață, este momentul să mă întorc la cariera mea de Artist

Artista Lenunța Burghilă, protagonista proiectului electoral pe timpul guvernării comuniste „Caravana Culturii” și membră a partidului PACE, condus de Gheorghe Cavcaliuc, care la moment se ascunde peste hotare, a anunțat că se retrage „din viața politică”.

„Dragi prieteni, cetățeni! Vreau să vă anunț că mă retrag din viața politică și totodată renunț la calitatea de membru al PP PACE. Am decis după o îndelungată chibzuință și la îndemnul admiratorilor mei de-o viață, că este momentul să mă întorc definitiv doar la cariera mea de Artist. A fost o experiență de la care am avut de învățat. De astăzi consider închisă această filă din viața mea”, anunță Lenuța Burghilă pe pagina sa de facebook.



Amintim că Gheorghe Cavcaliuc, liderul partidului PACE, este învinuit de huliganism în dosarul „verde de briliant”, precum și de înscenarea unui viol și înscenarea transportării ilegale a cartușelor Kalașnikov în Ucraina, în scopul fabricării cauzelor penale contra lui Gheorghe Petic și Ruslan Verbițchi. Acesta a fost anunțat în căutare internațională și ultima oară a fost văzut la Londra.