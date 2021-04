Lider PNL: Sunt convins că președintele Iohannis este de-a dreptul mâhnit și trist

Prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan a declarat că liderii PNL nu s-au întâlnit cu președintele Klaus Iohannis de la declanșarea crizei din coaliție, însă liderul USR Dan Barna ar fi avut o discuție cu acesta joi. El a mai susținut că, așa cum îl știe pe Iohannis, șeful statului este ”de-a dreptul mâhnit și trist” pentru că vrea reforme și un guvern stabil.

”Klaus Iohannis este un președinte care stă în haina constituțională, care știe că România are nevoie de un guvern credibil. (...) Sunt convins că este de-a dreptul mâhnit și trist pentru că vrea reforme. (...) Noi, PNL, nu ne-am întâlnit cu președintele”, a declarat europarlamentarul.

El a afirmat că PNL nu va ceda nimic în fața USR-PLUS, dar are convingerea că actuala criză se va încheia și coaliția va merge mai departe: ”Nu vă pot spune că în seara asta după coaliţie va ieşi fum alb, probabil ambele partide vor sta pe poziţii de forţă, dar pot să vă garantez că până mâine seară lucrurile se vor încheia şi vom merge mai departe în aceeaşi formă”.

Rareș Bogdan a insistat că nu se pune problema schimbării premierului, deși liderii USR-PLUS au transmis că nu îl mai susțin.

“Nu-l schimbăm pe Florin Cîţu, nu dăm niciun alt minister decât cele negociate în decembrie, nu dăm nicio agenţie guvernamentală în plus faţă de ce am negociat. Nu avem niciun motiv, nu am greşit cu absolut nimic, suntem responsabili, vrem să guvernăm, vrem să guvernăm pentru români. Nu cred că ceea ce se întâmplă acum în spaţiul public ne ajută deloc nici ca ţară, nici ca partide politice. (...) Vom găsi o formulă în care să discutăm pe politici, sunt total de acord că putem veni cu politic şi eu îi aştept pe cei de la USR-PLUS să nu vină cu poziţii guvernamentale în plus sau cu aberaţia de cerere de a schimba premierul, ci să vină spre exemplu, şi i-aş susţine, dacă mi-ar spune că vor să introducem obligatoriu două tururi de scrutin sau să venim cu profesionalizarea în spaţiul public sau cu transparentizarea”, a mai declarat el.