Liderii UE au ajuns la un acord: Ursula von der Leyen, noua șefă a Comisiei Europene / Charles Michel, președinte al Consiliului European

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să...

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Ursula Von der Leyen s-a născut și a crescut la Ixelles, Bruxelles, a studiat la Londra și vorbește fluent limbile germană, engleză și franceză. Este medic de formație și are 7 copii.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan consideră că adjudecarea de către Franța a șefiei Băncii Centrale Europene face ca șansele Laurei Codruța Koveși la șefia parchetului european cresc. „De la începutul procedurii de alegere a doamnei Kovesi în poziția de procuror șef european am spus că șansele domniei sale vor crește după alegerile europarlamentare, deoarece prioritățile Franței vor fi altele. În urmă cu două săptămâni am spus clar într-un interviu că prioritatea Franței este poziția de președinte al Băncii Centrale Europene. Astăzi s-a decis exact asta: Franța va da viitorul președinte al Băncii Centrale Europene. Fac aici următoarea afirmație: astăzi au crescut șansele doamnei Kovesi de a deveni procuror șef european”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook. UPDATE 20:10 Liderii UE au ajuns la o înțelegere. Donald Tusk anunță pe Twitter că Ursula von der Leyen a fost propusă șef al Comisiei Europene, iar Charles Michel ales președinte al Consiliului European. De asemenea, Cristine Lagarde e candidată pentru Banca Centrală Europeană, iar Joseph Borrell Fonteles, înalt reprezentant pentru politică externă.

