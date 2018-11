În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

În ultimele trei săptămâni, prețul petrolului marca Brent a scăzut abrupt cu circa 14% şi a coborât deja sub nivelul de 70 de dolari pentru un baril şi se apropie de cota 69 de dolari, arată datele de la bursele internaționale.

La începutul lunii februarie 2017, CEDO a hotarat ca autoritățile ruse să-i plateasca compensatii lui Navalnîi in valoare de 63.700 de euro. În aceeași lună, Ministerul Justiției al Federației Ruse a anuntat ca va ataca decizia CEDO. Ulterior, ambele părți și-au exprimat dorința de a trimite cauza spre reexaminare în Marea Camera a CEDO.

„Polițiștii de frontieră spun că nu am voie să părăsesc Rusia. Cică există o scrisoare care îmi interzice să plec, dar nu fără nicio explicație de ce”, a scris Navalnîi în contul său de Twitter. Potrivit opozantului, pașaportul său a fost reținut „pentru măsuri speciale de verificare”. „M-au pus în spatele unei benzi roșii în compania altor persoane ”deosebit de periculoase”. Aștept”, a scris el.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)