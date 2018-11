Liderul PLDM, supărat pentru țeapa pe care a primit-o de la PAS și PPDA

Scandalul între PAS, PPDA și PLDM ia amploare! Lideri opoziției de dreapta nu se pot înțelege, ca în vremurile triste ale AIE



Binomul Sandu și Năstase au tras o țeapă liberal-democraților, care nu au fost invitați să facă parte din viitorul bloc electoral. A recunoscută chiar liderul PLDM, Tudor Deliu, la emisiunea Puterea a patra de la TVC21.

Moderatorul emisiunii, Gheorghe Gonța, l-a întrebat pe Deliu dacă ceea ce au făcut Sandu și Năstase poate fi numit „țeapă”.

„Poate o numim țeapă, dar discuțiile continuă și sperăm că totuși vom ajunge la un numitor comun”, a răspuns președintele PLDM.

Acesta mai spune că nu a decis încă dacă va participa la acțiunea politică de sâmbătă a binomului Sandu-Năstase, când oficial se vor lansa în campanie.

„Noi am primit o invitație oficială de a participa la acest eveniment, răspunsul încă nu l-am expediat deoarece vineri seara avem ședința biroului politic și vom decide cum va avea loc participarea noastră la acest eveniment. Zilele trecute am avut o întâlnire la nivelul celor trei partide, nu doar la nivel de președinți, ci și la nivel de vicepreședinți și secretari generali, unde s-a discutat despre crearea unui bloc comun, dar deocamdată nu am ajuns la un numitor comun”, a explicat Deliu.

Acesta nu are siguranța că Maia Sandu și Andrei Năstase se vor răzgândi și vor accepta un bloc electoral din 3 partide.

„Nu pot să afirm acest lucru, dar poate în urma discuțiilor vom ajunge la un numitor comun. Vreau să menționez că anume PLDM, acum un an și jumătate, a făcut un apel către toate partidele de dreapta pentru a se uni în alegerile parlamentare și a face un bloc comun dacă ne dorim să schimbăm ceva în țară. Separarea forțelor de dreapta, așa-numitele forțe anti-oligarhice și pro-europene nu poate să aducă succesul scontat”, a spus președintele PLDM.

Acesta a mai atras atenția că, în prezent, mulți membri ai PAS, chiar și conducerea partidului, sunt foști exponenți ai PLDM.

„Chiar în conducerea PAS sunt foarte mulți membri care au fost în guvernele de pe atunci, chiar poate mai mulți decât sunt azi în PLDM”, a menționat Tudor Deliu.

Sursa: Timpul.md