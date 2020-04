Liderul PPDA, Andrei Năstase îl insultă pe deputatul Octavian Țîcu: „UN NIMENI”

Năstase l-a insultat pe Octavian Țîcu, afirmând că acesta este „un nimeni”, așa că Platforma DA nu ar avea motive să-i plagieze inițiativele.



„Eu în viața mea nu am ce plagia de la Țîcu. Nici ca istoric, nici ca jurist, nici ca politician, nici ca activist civic. Nu am ce prelua de la acest domn, la fel ca și fratele meu. Autorul acestei cereri la Curtea Constituțională este fratele meu, Dinu Plângău și niște juriști pe care i-a consultat. Or, domnul Țîcu este un nimeni pe lângă ei”



Ieri, Octavian Țîcu l-a acuzat pe deputatul Vasile Năstase de plagiat, după ce PPDA a sesizat Curtea Constituțională cu privire la amenzile aplicate abuziv pentru nerespectarea restricțiilor. S-a întâmplat la o zi după ce Partidul Unității Naționale a anunțat că a depus o sesizare la Înalta Curte pe același subiect, informează deschide.md