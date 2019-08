Lilian Carp din ACUM ar putea părăsi coaliția și cere demisia lui Vladimir Ţurcan de la preşedinţia CC sau demisia tuturor judecătorilor CC cu afiliere politică

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

„Unde am fost fraieriţi? Atunci când am plătit bani pentru raportul Kroll sau când Procuratura nu vine să ridice imunitatea şi altor deputaţi care figurează în raport?”, se întreabă Carp.

„Dacă aceste lucruri nu se întâmplă în viitorul apropiat, eu nu mai văd rostul de a mai face fie politică, fie parte dintr-o echipă sau alta. Pentru că eu consider că putem schimba lucrurile în primul rând dacă schimbăm abordarea despre cum se aleg oamenii în funcţie, să schimbăm totalmente sistemul de justiţie, însă schimbarea sistemului poate avea loc cu oameni care pot să îl schimbe”.

„Eu am fost împotrivă ca noi să permitem numiri în funcţia unor persoane care au fost afiliat politic, cu toate că printre ei sunt oameni foarte bine pregătiţi. Acest proces de alegere a fost prejudiciat. Societatea îşi pierde şi acea puţină încredere”, mai spune Lilian Carp.

„6 minus 3 fac 4 sau 2, numai nicicum nu fac 3. Avem o nouă abordare în ce priveşte cum se face scăderea în R. Moldova. Cel mai grav este că oamenii nu vor să-şi asume votul. Este simplu: să spună, „da, am votat pentru Ţurcan” şi să-şi argumenteze votul pe care l-au dat, să şi-l asume. Atunci când nu îţi asumi votul, apar suspiciuni despre credibilitatea deciziilor care vor fi luate la CC”, spune Carp.

