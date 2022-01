Moldovenii sunt şi ei oameni, drept urmare sunt şi ei trestii cugetătoare, doar că materia primă şi lichidele cu al căror ajutor se îmbogăţeşte solul acestei trestii este deseori de cea mai proastă calitate. Nu-mi imaginez ce trebuie să torni la rădăcina unei trestii moldoveneşti ca ea să cugete că limba moldovenească există şi este diferită de cea română. Argumentul principal în favoarea limbii moldoveneşti este faptul că ne numim moldoveni, respectiv vorbim moldoveneasca. Acest argument nu ţine în cazul americanilor, care vorbesc engleza, ci nu americana, nici în cazul austriecilor, care, oricât de austrieci ar fi, vorbesc germana. Vă imaginaţi reacţia unui american la întrebarea „Do you speak american”? Nu cred că acesta s-ar supăra, mai degrabă ar zâmbi de prostia celui care întreabă o astfel de tâmpenie şi ar încerca să evite continuarea discuţiei. Noi, vorbitorii de română, ne cam supărăm când suntem rugaţi să vorbim moldoveneşte, şi nu ar fi cazul, pentru că doctorul nu se supără pe pacienţi, vorba ceea. Ar trebui să zâmbim şi să ne vedem de treabă. În rândurile următoare voi încerca să dovedesc că limba pe care o vorbesc ruşii, ucrainenii şi găgăuzii din Moldova este moldoveneasca, nu rusa, ucraineana sau găgăuza.



Am tot ascultat ideile trestiilor care optează pentru sintagma de „limbă moldovenească” şi m-am răzgândit la un moment dat: limba moldovenească există, fraţilor! Trăim în Moldova, înseamnă că vorbim moldoveneasca, nici într-un caz româna, chiar dacă nu vedem nicio diferenţă între prima şi a doua. M-am lăsat cucerit de sinceritatea acestei logici joviale şi am încercat să dezvolt gândul. Dacă românii din Moldova vorbesc moldoveneasca, înseamnă că şi ruşii, şi ucrainenii, şi găgăuzii din Moldova vorbesc moldoveneasca. Trebuie să fii un antistatalist incurabil ca să declari că un cetăţean al R. Moldova, fie el rus, ucrainean sau găgăuz, vorbeşte limba rusă, ucraineană sau găgăuză. Limba pe care o vorbeşte acesta este moldoveneasca, chiar dacă nu există nicio diferenţă între ea şi rusă, ucraineană, găgăuză. Rușii din R. Moldova nu vorbesc limba rusă, ci moldovenească. Chiar dacă această moldovenească seamănă izbitor cu rusa, ar trebui să fim niște antistataliști şovini, nişte fascişti distructivi ca să susținem că în Moldova se vorbește aceeași limbă ca și în Rusia. Cum poți să vorbești rusa, dacă te-ai născut în Moldova? Moldovenește îți spun, rusule: „мотай на ус”, limba pe care o vorbești e moldovenească, și nu rusă, chiar dacă are aceleași reguli şi sună la fel. Sărmanii ruşi care credeau că vorbesc rusa, în sfârşit vor realiza că vorbesc moldoveneasca. Savanții şi lingviştii tac la comanda Kremlinului, însă pe viitor vor apărea argumente irefutabile care vor dovedi că limba lui Pușkin, Lermontov, Nabokov și a altor mari scriitori este moldoveneasca. A mai rămas puţin şi adevărul va ieşi la iveală. Trestiile cugetătoare din Moldova au dovedit deja că în ţara noastră nu se vorbeşte româneşte. A mai rămas să turnăm un pic de votcă, vin şi coniac la rădăcinile acestor trestii şi vă asigur că în scurt timp ele vor ajunge la concluzia că toate etniile din Moldova vorbesc moldoveneasca. Pentru că acesta este adevărul absolut, o altă părere este periculoasă şi tinde să distrugă statalitatea acestei ţări suverane şi independente.