Limbajul corpului poate spune multe despre personalitatea și sentimentele tale. 10 semnale te vor ajuta să le înțelegi mai bine

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

După construcția Complexului Nidroenergentic de la Novodnestrovsk de către Ucraina, au fost înregistrată reducerea debitelor máxime cu aproximativ 30%, creșterea de 2 ori a debitelor minime. Nivelul apei in fluviu crește sal scade în funcție de deversarile...

Uleiul de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient foarte valoros în cosmetică. Este bogat din punct de vedere nutrițional, iar acesta are numeroase beneficii pentru organism.

Poziția dumneavoastră poate spune multe despre nivelul de încredere de sine. Dacă vă relaxați , va arăta că vă simțiți nesigur. Dacă nu-ți fixezi postura, înclinarea ar putea deveni o obișnuință și o vei face chiar dacă nu te afli într-o situație care te face să te simți neliniștit. Și oamenii ar putea să o vadă în continuare ca pe un semn al stimei de sine scăzute.Este firesc ca o mulțime de oameni să își încrucișeze brațele și picioarele atunci când stau. Cu toate acestea, dacă vorbiți cu cineva, acest lucru vă poate face să arătați defensiv. Ar putea trimite un mesaj că nu sunteți deschis la interacțiunea cu o altă persoană sau la auzul a ceea ce au de spus sau că vă simțiți inconfortabil în prezența lor. Dacă vă păstrați brațele și picioarele neîncrucișate și mâinile vizibile, veți părea mai de încredere.Fie că acesta este un obicei pe care îl aveți în orice moment, sau doar ceva ce faceți în situații stresante pentru a vă linisti, ar trebui să încercați să nu mai vă agitați. Dacă vă răsuciți părul, vă atingeți inelele, vă atingeți degetele și picioarele sau vă verificați în permanență ceasul în timpul unei conversații sau al unei întâlniri importante, s-ar putea să arătați că v-ați plictisi și ați prefera să fiți în altă parte.Frecarea gâtului ar putea fi ceva ce faceți pentru a ameliora stresul. Sau poate pur și simplu o faci pentru a ameliora tensiunea din acea zonă, chiar dacă nu e nimic care să te facă anxios. În orice caz, fiți conștienți de ceea ce faceți cu mâinile și încercați să evitați acest lucru pe cât posibil. În caz contrar, vă poate dezvălui anxietatea și disconfortul altor.Un alt obicei care arată celorlalți că ești nervos este roaderea unghiilor. S-ar putea să vă ajute să ameliorați stresul, dar va oferi și sentimentul de neincredere in fata altor persoane. În afară de asta, poate distrage atenția persoanei cu care vorbiți și poate chiar să o găsească respingătoare. În cele din urmă, vă va afecta starea unghiilor. Și din moment ce oamenii te judecă după aspectul tău, ai putea lăsa o impresie proastă.Evitarea contactului vizual poate arăta că vă lipsește încrederea sau că nu vă place de cineva și s-ar putea să păreați chiar de neîncredere. Pe de altă parte, privirea intensă chiar în ochii celeilalte persoane poate părea agresivă și îi poate face să se simtă inconfortabil. În schimb, mergi după o serie de priviri lungi.Uneori nici nu-ți dai seama că o faci, însaă este nepoliticos să nu fii atent la persoanele care iți vorbesc. Sau, chiar dacă ești atent, te uiți în spațiu alții ar putea crede că nu asculți. Încercați să arătați că ascultați activ, uitându-vă la persoana care vă spune ceva sau faceți ceva pentru a-i face să vadă clar că îi respectați și că sunteți implicat în conversație.Rotirea ochilor este un semn evident al lipsei de respect. Poate fi relativ inofensiv și un act de comunicare non-verbală cu unul dintre prietenii tăi pentru a arăta că ești plictisit sau enervat. Cu toate acestea, dacă este ceva ce colegul tău, șeful tău a spus și tu reacționezi astfel, expresia feței tale poate părea descurajantă și ofensatoare pentru ei.Zâmbetul este un lucru de care uităm adesea, mai ales în situații formale. Dar este un mod minunat de a arăta încredere și deschidere. Și, de asemenea, poate face ca alți oameni să zâmbească înapoi și să se simtă mai pozitivi și mai deschiși față de dumneavoastră. Cu toate acestea, nu zâmbi fals, pentru că atunci riști să fii văzut ca nesincer și de neâncredere.A fi prea calm poate face să pari că nu te interesează să vorbești cu alte persoane și să auzi ce au de spus. Rigiditatea dvs. îi poate face, de asemenea, să se simtă neliniștiți.Srsa: video.devizitat.org

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

