Lista localităților care vor rămâne astăzi fără curent electric

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că miercuri, 26 februarie 2020, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.



Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.



Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Nicolae Costin 63/5, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Mateevici 25-63, 40-58, A. Crihan 16A, 16B, Galbena 4-8, 5-7, M. Eminescu 1, 9, 2-6, Universității 1-39, 2-36, A. Bernardazzi 9999, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Bulgară 44, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. București 999, 60, M. Eminescu 31, 31A, 33, 35, 35A, 35B, 42, 42/1, 42/2, 42/G, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

or. Codru: str. Bujorilor, Bujorilor 1 str-la, Bujorilor 3 str-la, Bujorilor 5 str-la, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livădarilor, Otradnii 2 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal 2 str-la, Sihastrului, Sitarului 3 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, s. Budeşti:

s. Budești: str. Budeşti, Chişinăului, Chişinăului str-la, Cotului, Crînilor str-la, Florilor, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Velicico parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Loading...

Chişinău, sectorul Ciocana, s. Coloniţa:

s. Colonița: str. Albişoara, Alexei Mateevici, Budeşti, Ciobanu Tamara, Cucoarelor, Cuza-Vodă, Emilian Bucov, Gheorghe Asachi, Greaca, Haiducului, Hipocrat, Hotin, Ion Neculce, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, Rasaritului, Sf.Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tighina, Tineretului, Tohatin, Trandafirilor, Valea Lui Simon, Vieru, Zorilor, 31 August parțial, în intervalul de timp între 11:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cruzeşti:

s. Cruzești: str. Calea Ieşilor, Cruzeşti, Intemeetorul Crudu, Ioan Scurtu, Ion Hînganu, Sfîntul Avram, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Vatra Satului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Anenii Noi:

s. Cobusca Veche parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Șerpeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Basarabeasca:

or. Basarabeasca: str. 1 Mai JD, 1 Mai str-la JD, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea JD, Privogzalinaea JD, Voczalinaea, Voczalinaea JD parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cahul:

s. Zîrneşti parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Chioselia Mare: str. Boris Glavan, Budionnîi, Chioselia Mare, Lenin, Molodejnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Frumuşica: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Molodejnaea, P.Lesnoi, Frumusica, Sadovaea, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Alexandru Ioan Cuza: str. 31 August 1989, Alexandru Ioan Cuza, Alexei Şciusev, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Crutaia, Florilor, Gribov, Ion Soltîs, Izvoarelor, Moskovskogo, Nicolai Pirogov, Poştei, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Caracada, Verhneaia, Veteranilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cantemir:

or. Cantemir: str. Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Boris Glavan, Busuioc, Livezilor, Luceafărul, Mihail Frunze, Păcii, Serghei Lazo, Tcacenco, Tineretului, Vasile Alecsandri, s. Cania parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Doina parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Chioselia Rusă: str. Pobeda parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaea, Cutuzova, Lenin, Lesnaea, Mira, Pocitovaea, Rodnicovaea parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Călăraşi:

or. Călărași: str. Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun 3 str-la, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici 2 str-la, Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi 2str-la, Gavriil Musicescu, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Gavriil Muzicescu 2 str-la, Gavriil Muzicescu 3 str-la, Gavriil Muzicescu 4 str-la, Gheorghe Asachi 1 str-la, Ion Sprînceană, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu 1 str-la, Mihai Kogălniceanu 2 str-la, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul 1 str-la, Mihai Viteazul 2 str-la, Mihail Sadoveanu , Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei 3 str-la, Mitropolit Dosoftei 4 str-la, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Petru Rareş, Vasile Lupu, Viilor, Viilor 1 str-la, Viilor 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Buda, s. Căbăieşti, s.Ursari, s. Oricova 9999, s. Pitușca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Pîrjolteni: str. Pîrjolteni 964, 9180 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Vălcineţ: str. Trandafirilor 518, Volcineţ 99 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Căuşeni:

or. Căușeni: str. Alba Iulia, Bogdan Vodă, Constantin Stamati, Livezilor, Mihai Viteazul, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Căușeni: str. Mihail Frunze, Nadejda Neaga, Meșterul Radu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Căușeni: str. Mihail Frunze, Nadeja Neaga, Meșterul Radu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Tănătari: str. Ion Creangă, Vasile Alecsandi, Tănătari parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Coşcalia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cimişlia:

s. Batîr parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Cimislia, Colhoznicilor, Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Gradinilor, Livezilor, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Selemet: str. 1 Mai, 31 August 1989, Alexandru Donici, Cahul, Ceparia, Cimişliei, Comarov, Constantin Stamati, Constructorul, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dragos Voda, Gloria, Ion Creangă, Ion Druţă, Izvoarelor, Jeleznodorojnaea, Livezilor, Mihai Eminescu, Morozov P., Nicolae Milescu Spătaru, Nicolai Nekrasov, Păcii, Petru Rareş, Pugacev, Selemet, Sfînta Maria, Sfîntul Dumitru, Sportivilor, Şciorsa, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Vodă, Titov Gherman, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Zloţi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mihailovca: str. Ştefan Vodă, Gradinilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Criuleni:

s. Onițcani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Hînceşti:

or. Hîncești: str. Baştina, Boris Glavan, Cimisliei şos., Codrilor, Constantin Negruzzi, Gheorghe Asachi, Gura Cotului , Haiducului, Ion Fulga, Ion Neculce, Ion Neculce str-la, Iurie Gagarin, Împăratul Traian str-la, Mihail Frunze, Mitropolit Varlaam, Moraru M., Nagornaea, Nicolai Nekrasov, Oleg Coşevoi, Osipenko, Pantelimon Halippa, Păcii , Pionerscaea, Pionerschii str-la, Prietenia, Romanova, Sleahul Meresenilor, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Tricolorului parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Valea Florii, s. Cărpineanca parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Drăguşenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Logănești: str. Ion Creangă, Ion Neculce, Logăneşti, Mihai Kogălniceanu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Ialoveni:

s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ulmu parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 18:40 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Molești parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ruseștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Leova:

or. Iargara: str. Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mioriţa, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Nisporeni:

s. Ciutești parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Orhei:

s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Livezilor, Miciurin, Mihai Eminescu, Stepi-Socii, Tineretului, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09.00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Budăi: str. Livezilor 287 parțial, în intervalul de timp între 09.00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Biești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Străşeni:

s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sireţi: str. Plugarilor 2 str-la, Sportiva , Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru conectarea clienţilor noi

s. Pănășești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Ştefan Vodă:

s. Purcari parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Slobozia: str. Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Colhoznaea, Jivotnovodov str-la, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioburciu: str. Chirov, Cioburciu, Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Volintiri: str. bd. Maria Bieşu, Dimitrie Cantemir, Păcii, Volintiri, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Traian parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Taraclia:

s. Musaitu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Corten: str. Dimitrova, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Aluatu: str. Bulgară, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Aluatu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Teleneşti:

s. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 08:40 - 16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ordășei parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene