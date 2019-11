Litvinenco: Vom avea un prim-ministru de paie și va face ce va spune Dodon

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

Sergiu Litvinenco spune cine ar putea fi printre candidaturile la functia de prim-ministru. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii “InProfunzime”. Sergiu LITVINENCO, deputat ACUM: “Probabil vom merge, dar vom expune lui Dodon tot ce credem despre situatia respectiva. Probabil va fi un Guvern minoritar intre PSRM-PD. Un prim-ministru Ion Chicu Mariana Durlesteanu si Marin Ciobanu. Vom avea un prim-ministru de paie si va face ce va spune Dodon. Fara Maia Sandu, daca Dodon demisioneaza din functia de Presedinte. Eu nu vad de ce am revigora aceasta alianta, daca domnul Dodon a picat testul."

