Litvinenco: „Vom reuși să începem marea curățare a justiției de corupție”

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Astăzi, 10 februarie, BECS a declarat ca părăsește ședința plenară a Parlamentului, motivând ca la proiectul cu privire la Pre-vetting (evaluarea candidatilor pentru CSM și CSP) nu au fost implicați in perfecționata proiectului pentru a-l aduce in concordanță cu recomandările...

Ex-avocata Ala Popa i-ar fi fost complice fostului procuror general adjunct, Igor Popa, în dosarul intentat pentru îmbogăţire ilicită. Procuratura Anticorupţie a emis o ordonanţă de punere sub învinuire a Alei Popa, transmite anticoruptie.md.

„Cum am mai spus, nu va fi deloc ușor. Se va opune rezistență din interiorul sistemului și nu doar. O dovadă în acest sens este și decizia de astăzi a socialiștilor de a părăsi ședința Parlamentului. Este curios, de ce nu acceptă acest pre-vetting? Îi sperie faptul că unii judecători și procurori, care le „apără” interesele, nu se vor mai regăsi în sistem? Nu ne vom lăsa intimidați de astfel de acțiuni. Suntem determinați să mergem înainte și să luptăm cu corupția judiciară până la capăt!”, a adăugat Litvinenco.

„Este un moment foarte important pentru reformarea sistemică a justiției, așteptată ani în șir de către cetățeni. Am toată încrederea că vom reuși să realizăm acest prim-exercițiu, care este destul de ambițios, dar datorită căruia vom reuși să începem marea curățare a justiției de corupție”, susține Sergiu Litvinenvo.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

