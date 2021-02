LIVE - Briefing de presă susținut de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu

„Pe adresa Președinției a venit o scrisoare cu propunere de candidat la functia de prim-ministru semnată de 54 de deputați. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că și-ar fi exprimat voința în mod liber. Vorbesc depsre persoane care au fost supuse actului răpirii, persoane care au fost implicate în furtul miliardului și care au schimbat mai multe partide politice. Aici există suspiciuni de corupție și presiune externă. În aceste condiții am decis înaintarea la funcția de prim-ministră pe Natalia Gavrilița. I-am solicitat să creeze echipa, să pregătească programul și să-l prezinte Parlamentului”, a declarat Maia Sandu

