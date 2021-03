LIVE VIDEO / Parlamentul se întruneşte în şedinţă (10:00) / Deputații vor vota pentru învestirea Guvernului Grosu

Programul de guvernare propus de Igor Grosu se numeşte "Moldova Sănătoasă" şi are o viziune pro-dezvoltare. În document este stipulat că guvernul va solicita Parlamentului declararea stării de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 30 zile, conform deciziei şi recomandărilor Consiliului Suprem de Securitate, din 13 martie 2021. Se pregăteşte şi un pachet financiar anticriză, estimat la 11 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 5% din PIB. Noul guvern propune compensarea pierderilor cauzate de starea de urgenţă cu cel puţin 1000 lei pe săptămână pentru fiecare angajat sau cetăţean ce are de suferit. Programul de guvernare mai prevede majorarea pensiei minime cu cel puţin 15%, pentru a se ajunge la aproape 2000 de lei. La capitolul măsuri economice, se propune creşterea Fondului de Subvenţionare în Agricultură, până la 1,5 miliarde de lei, reducerea TVA-ului la 5% pentru sectorul HoReCa, pentru o perioadă de 2 ani şi oferirea de scutiri fiscale pentru voucherele de turism intern. Prioritară rămâne lupta împotriva corupţiei şi se propun reforme în Procuratura Anticorupţie după modelul DNA din România. Totodată, guvernul Grosu vrea să înfiinţeze Tribunalul şi Curtea de Apel Anticorupţie, acolo unde vor fi examinate doar dosarele de mare corupţie. Noul executiv se angajează să facă demersuri pentru deblocarea asistenţei financiare externe, prin reluarea programului cu Fondul Monetar Internaţional. Din programul guvernamental nu lipseşte capitolul despre organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Printre propuneri sunt deschiderea unui număr mai mare de secţii de votare în străinătate, dar şi votul în diasporă pe parcursul a două zile. Alte măsuri stipulate în programul de guvernare se referă la politici mai eficiente în finanţe publice, agricultură, infrastructură, protecţia mediului, administraţie publică şi autonomie locală, educaţie, reintegrarei, securitate internă, politică externă şi integrare europeană.

