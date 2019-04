LIVE VIDEO. Incendiu la Notre-Dame. Primele vești bune: interiorul este mai puțin afectat

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul...

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Meteorologii nu vin cu veşti bune. Urmează trei zile în care temperaturile scad dramatic în aproape toată ţara, chiar şi cu 10 grade sub normalul perioadei.

El a avut un mesaj de speranță transmis credincioșilor catolici, care trec prin această tristețe chiar în Săptămâna Mare: „Am știut să ridicăm această catedrală, acum mai bine de 800 de ani, și am știut, de-a lungul secolelor, să o facem și mai măreață și să-i aducem îmbunătățiri. Vom reclădi împreună această catedrală!”, a spus Emmanuel Macron, care a promis că va cere ajutorul celor mai talentați oameni. „Vom reconstrui Notre Dame, pentru că este ceea ce francezii așteaptă, pentru că istoria noastră merită, pentru că e destinul nostru adânc”, a spus președintele francez.

Un incendiu a izbucnit luni seară la catedrala Notre-Dame din Paris. Nu este clară cauza incendiului, însă oficialii susţin că ar putea avea legătură cu lucrările de renovare. Un istoric francez a declarat că asistăm la prăbușirea „celui mai vizitat monument istoric”. Una dintre turle și acoperișul s-au prăbușit. Culmea ironiei, nefastul eveniment a avut loc chiar de Ziua Mondială a Artei. După aproape opt ore de luptă cu flăcările, pompierii au anunțat în cursul nopții că focul este acum sub control.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)