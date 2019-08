Liviu Dragnea – viața după gratii! Detalii incredibile și neștiute din închisoare

El are dreptul de a cumpăra de la magazinul pușcăriei produse în limita a 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, adică în jur de 1.500 de lei pe lună. Se pare că stă singur într-o celulă zugrăvită cu puțin timp înainte să-l găzduiască pe el și primește vizite săptămânal, în general de la iubita sa – Irina Tănase și fiul său – Valentin Dragnea.

Primește mâncare, pentru că refuzul hranei zilnice ar însemna o formă de protest și ar atrage după sine consecințe, iar Dragnea nu pare să facă nimic din ce i-ar putea crea probleme sau i-ar putea aduce o prelungire a pedepsei. Dă impresia că este foarte preocupat să-și ispășească pedeapsa fără dificultăți, fără să fie sancționat disciplinar pentru că un comportament exemplar ajută deținutul în momentul în care va face solicitare de eliberare condiționată, mai ales că Liviu Dragnea mai are și alte probleme penale și asta i-ar putea cauza la momentul cererii, urmând a fi considerat, cel mai probabil, recidivist.

Potrivit sursei noastre, Liviu Dragnea se comportă modest, nu are privilegii și își duce zilele precum orice deținut comun. El se îmbracă în haine civile, nu epatează în nciun fel și este extrem de discret.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

Actualitate 23 August 2019, ora: 13:41

Din editia print

Au loc descinderi in aceste momente la Aeroportul International Chisinau. Angajatii Serviciului protectie interna si anticoruptie au fost surprinsi in timp ce intrau in zona VIP, informează protv.md