Localităţile din ţară care rămân azi fără lumină

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy Distribution S.A. anunţă că Vineri, 12 noiembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.

Chişinău, sectorul Botanica:

str. Salcîmilor 22/4, 22/5 în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

or. Vatra: str. Ion Creangă, Izvoarelor, Livezilor, Mărţişor, Plopilor, Poieniţei, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Vatra: str. Ștefan Vodă, Mal Drepl Lac.Ghidighici parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

s. Ghidighici: str. Alexandru Donici, Boris Glavan, Bulgaru P., Comuna Din Paris, Dimitrie Cantemir, Doina, Emilian Bucov, Ghidighici, Gribov, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Ponoarelor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ţiglău, Valea Cînepii, Victoriei, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Centru:

str. Alessandro Bernardazzi 38, Bulgară 5, 26, Mihai Kogălniceanu 2-28, 1-29, 999, Tighina 6, 12, 13 în intervalul de timp între 08:45 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Galați 44, Drumul Schinoasei 3, 3A parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

or. Codru: str. Andrei Vînaru, Codru, Dragomirna, Drumul Schinoasei, Drumul Schinoasei 1 str-la, Drumul Schinoasei 3 str-la, Galati, Mioriţa, Molocanilor, Molocanilor 1 str-la, Nicolae Sulac, Olimpic, Olimpic 1 str-la, Olimpic 2 str-la, Olimpic 3 str-la, Schinoasa Noua, Schinoasa-Vale parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cheltuitori:

s. Cheltuitori: str. Cheltuitori, Doina, Dumbravei, Dumbravilor, Liviu Deleanu, Mihai Viteazul, Sfînta Vineri, Sfîntul Dumitru, Sfîntul Dumitru str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Russo 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 17/3, Kiev 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, N. Dimo 11/5, 13/3, 13/4A, 17/3, 17/4 în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Albişoara 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Cramei 3/1, 7, Cramei 1str-la 3-11, Cramei 2 str-la 7-9, Cramei 3 str-la 3, 7, Ivan Zaikin 24-60, 51, 9001, Moara Roşie 23-49, 26-30, Movila lui Burcel 39/1, 49 în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

or. Cricova: str. Cricova 9001 în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

com. Ciorescu: str. Albiniţa, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

com. Grătiești: str. Grătiești, Răscrucea Chișinăului în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

s. Stăuceni: str. Constructorilor, Florilor, Gratiesti, Industrială(cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Stăuceni: str. Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Biruinţa, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbravei, Gheorghe Asachi, Livezilor, Mioriţa, Renaşterii, Salcîmilor, Stăuceni sat, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

com. Stăuceni: Stăuceni sat 9999 în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Anenii Noi:

or. Anenii Noi: str. Concilierii Naţionale, Grigore Cotovschi, Suvorov, Tighina, Tihaea str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Geamăna parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Mereni: str. Chişinăului, Gheorghe Coşbuc, Mereni, Pescarilor, Valahiei, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Balmaz: str. Balmaz, Pădurii parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Ciobanovca: str. Ciobanovca 9002, 9003în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Mirnoe: str. Mirnoe, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Troiţa Nouă: str. Bendescaea, Ismail, Miciurin, Rîului, Troiţa Nouă parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru conectarea consumatorului nou

Basarabeasca:

or. Basarabeasca: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin JD, Basarabia str-la JD, Depoului JD, Matrosov, Matrosov JD, Mira JD, Raketnaea JD, Vladimir Maiacovski JD parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Cahul:

s. Bucuria, s. Lucești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cantemir:

s. Lărguţa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Comrat: str. Dobrovolski, Iurie Gagarin, Novaea, Novîi str-la, Paţaev, Paţaeva parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 pentru conectarea consumatorului nou

s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Ciapaeva str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova, Suvorova, Valea Perjei, Zavetî Iliicia parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioc-Maidan: str. Octeabriscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cîietu: str. Alexandr Puşkin, Comarova, Lenin, Naberejnaea, Ciet, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Călăraşi:

s. Răciula parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Nișcani, s. Păulești: str. Păulești 9995 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni:

or. Căuşeni: str. Alba Iulia, s. Cîrnăţeni: str. Cîrnăţeni, Ion Creangă, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, s. Plop-Ştiubei: str. Alexei Mateevici, Grigore Grigoriu, Plop-Ştiubei, Valentin Guja, s. Tocuz parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Tanatari: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexei Mateevici, Burebista, Mihai Eminescu, Tănătari, s. Tanatarii Noi: str. Tanatarii Noi 9010 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Plop Știubei parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Chircăieşti: str. Chircăieşti, Ion Creangă, Livezilor, Plugarilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru reconectarea consumatorului

Criuleni:

s. Măgdăcești (cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cimişeni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Hînceşti:

or. Hîncești: str. Miron Costin, s. Bobeica, s. Ciuciuleni: str. Albinarilor, Alexandru Donici, Ciuciuleni, Dealu Femeii, Drumul Nou, Florilor, Independenţei, Ion Creangă, Izvoarelor, Lemnarilor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mioriţa, Pescarilor, Petru Frunze, Rădiului, Sănătăţii, Scafaru, Sfîntul Nicolae, Şăndreni, Şoferilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tinereţii, Tudor Chiriac, Varşava, Vasile Alecsandri, Vasile Guma, s. Drăgușeni: str. Alba-Iulia, Drăguşeni, Independenţei, Mihai Eminescu, Tinereţii, Vasile Alecsandri, s. Drăguşenii Noi: str. Cireşului, Codrilor, Doina, Drăguşenii Noi, Internaţională, Iovului, Mihai Eminescu, Mohorîtului, Morii, Nucilor, Popeştilor, Prieteniei, Sfîntul Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Tineretului, Tîrgului, Voluntarului, s. Horodca parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Mingir: str. Constantin Stere, Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche, Ioan Vodă, Mingir, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:20 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cărpineni: str. Grigore Cotovschi 9026 (cons. noncasnic), s. Horjeşti: str. Horjeşti, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vladimir Frumusachi, s. Mingir: str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Constantin Stere, Crinilor, Dimitrie Cantemir, Dumitru Grosu, Gheorghe Asachi, Grigore Ureche, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Neculce, Mihai Sadoveanu, Mingir, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Trandafirilor, Tudor Casapu parțial, în intervalul de timp între 10:20 - 19:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Bobeica, s. Drăgușeni (cons.casnic) parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciuciuleni: str. Ciuciuleni, Dealu Femeii, Drumul Nou, Hodora, Ion Creangă, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mioriţa, Petru Frunze, Rădiului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tinereţii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Nemţeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Mingir: str. Dimitrie Cantemir, Mingir, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Bozieni: str. Bozieni, Victoriei, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Hansca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Razeni: str. s.Rezeni-1, s.Rezeni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Ialoveni:

s. Dănceni: str. Dănceni 788, 802, s. Sociteni: str. Apostol Bogos, Chisinau-Hincesti sos., Dimitrie Cantemir, Europa, Independenţei, Mihai Viteazul, Pinilor, Sociteni, Unirii, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:50 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Hansca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Răzeni: s.Rezeni, s.Rezeni-1 parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Răzeni parțial. în intervalul de timp între 08:45 - 10:45 pentru conectarea consumatorului nou

Leova:

s. Cneazevca, s. Orac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Nisporeni:

s. Bolțun, s. Iurceni: str. Iurceni 9030, s. Mîrzoaia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:10 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Mileşti parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Orhei:

or. Orhei: str. Cupcea Valeriu, Nistreană, s. Brănești, s. Furceni: str. Furceni 432, 9013, 9015, s. Ivancea, s. Mășcăuți: str. Mășcăuți 9053, s. Pohorniceni: str. Pohorniceni 9017 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

or. Orhei: str. M. Eminescu 10 în intervalul de timp între 11:00 - 18:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Brănești, s. Ivancea, s. Mășcăuți: str. Mășcăuți 9053 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Seliște, s. Vîșcăuți parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Străşeni:

or. Strășeni: str. Barbu Lăutaru, Chişinăului, Chişinăului Şos., Codrilor, Exstravelant, Gribova, Ion Caraciobanu, Liviu Damian, Mihai Volontir, Mioriţa, Nicolae Sulac, Sfinţii Împăraţi Constantin, Straseni, şos. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ţărăncuţă, Victoriei, s. Cojușna (cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Ştefan Vodă:

s. Tudora: str. Ion Creangă parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s.Carahasani(cons. Noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Copceac: str. Iurie Gagarin, Livezilor, Copceac, Viilor, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 16:40 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Antonesti(cons. Noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Palanca: str. 50 Let Sov.Moldavii, Academicianul Ghidirim, Cetatea Albă, Doina, Frații Dumitrașco, Livezilor, Mihai Eminescu, Nistreană, Păcii, Palanca, Severnaea, Ștefan Vodă, Suvorovo parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Iujnîi, Raisa Varan, Serghei Lazo, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 10:45 pentru reconectarea consumatorului

Taraclia:

s. Borceag: str. Borceag 888F, 9002, 9036, s. Congaz: str. Lenin 222A parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Teleneşti:

s. Zahareuca: str. Zahareuca 9006, 9986, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 16:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Codru parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric