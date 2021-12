Localităţile din ţară care rămân azi fără lumină

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 09 decembrie 2021, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.

Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

s. Băcioi: str. Andrei Doga, Arhanghelul Mihail, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 1, Independenţei, Ion Creangă, Luceafărul, Mesager, Mihai Eminescu, Milano, Petru Zadnipru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Calea Ieșilor 15, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

str. Calea Ieșilor 15, 9/3, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

str. Ioana Radu 23, 25, 27, 27A, B, 29A, Ion Creangă 43A, 45/3, Piotr Ceaikovski 1-29, 6-30, Vissarion Belinski 3-23, 10, 24-30, 65/3, 9999, în intervalul de timp între 09:10-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

or. Durleşti: str. Barbu Lăutaru, Decebal, Păcii, Păcii str-la, Tudor Vladimirescu 2 str-la, Tudor Vladimirescu str-la parțial, în intervalul de timp între 09:05-13:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

or. Durleşti: str. Hirtoape, Livezilor 1 str-la, Livezilor 2 str-la, Sadovîi 2 str-la, Tudor Vladimirescu, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

or. Durleşti: str. Calea Unirii, Calea Unirii 1 str-la, Dumbravii, Renaşterii, Renaşterii str-la, Rezistentei, Stejarului, Teiului, Toma Alimoş, Tudor Vladimirescu, Valea-Babii parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

or. Durleşti: str. Atelierilor, Cantinei, Cartusa, Durleşti, Grigore Ureche, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:00-13:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

s. Truşeni: str. Truşeni, or. Vatra: str. Alexandru cel Bun, Ştefan Vodă, Vatra(cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Pușkin 16, 16/1, 16/2, 20, 20/1, A. Șciusev 52/1, 55, 60/3, 62, București 40, 53, 53/1, 57, 59, 63, 65, 9999, M. Eminescu 23-29, 30-38, M. Kogălniceanu 54, V. Alecsandri 97, Vl. Pîrcălab 17-35, 26-32, în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cheltuitori:

s. Cheltuitori: str. Cheltuitori, Doina, Dumbravei, Dumbravilor, Liviu Deleanu, Mihai Viteazul, Sfînta Vineri, Sfîntul Dumitru, Sfîntul Dumitru str-la parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:

s. Hulboaca: str. 31 August 1989, Agricola, Alba Iulia, Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Constantin Negruzzi, Decebal, Făntănilor, Fructelor, Gheorghe Coşbuc, Hulboaca, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Vatamanu, Luceafărul, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Miron Costin, Octavian Goga, Prieteniei, Rediului, Sfînta Vineri, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teiului, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Anenii Noi:

s. Bulboaca: str. Bulboaca, Cosmonauţilor, Cucoarelor, Dacia, Livezilor, Nicolae Dimo, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Hîrbovăţ parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Speia: str. Păcii, Speia parțial, în intervalul de timp între 09:40-11:40 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Cahul:

or. Cahul: str. Dorobanţilor, Ivan Spirin, Izvoarelor, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:45 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Cantemir:

s. Hănăseni, s. Pleşeni parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Comrat: str. Cikalov, Gavrilov, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi str-la, Molodejnîi str-la, Osipenko, Ostrovscogo parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 10:00 pentru conectarea consumatorului nou

or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, Polevaea, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Chiriet-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Arabadji, Calinina, Chiriet-Lunga, Ciapaeva, Comsomolskaia, Cutcevici, Engels, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin, Jdanova, Karl Marx, Lenin, Maxim Gorki, Mira, Molodejnaea, N.Berzarin, Partizanscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sovetscaea str-la, Svoboda, Tanasoglo, Voczalinaea parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Acui: str. Acui 999, s. Cîetu: str. Comarova, Independenţei, Lenin, Ciet, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, s. Dimitrova: str. Dimitrie Cantemir, Molodejnaea, Dimitrova parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Acui: str. Acui 999, s. Cîetu: str. Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Comarova, Haiducilor,Independenţei,Ion Soltîs, Lenin, Lesnaea, Naberejnaea, Nahimova, s.Ciet, Şcolinaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt,Tineretului, s. Congaz: str. Alexandr Puşkin, Bloca, Cebanova, Grigore Cotovschi, Kalinin, Lenin, Leonov, Lev Tolstoi, Melnicinaea, Mihai Gazi, Molodejnaea, Octeabriscaea, Polevaea, s.Congaz, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Voroşilov, s. Cotovscoe: str. 40 Let Pobedî, 70 let Octeabrea, Calinina, Calinina str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Grigore Cotovschi, Hutorscaea, Iurie Gagarin, Lenin, Malinovaia, Malinovschi, Molodejnaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Şcolinaea, Valentina Tereşkova str-la, s. Dimitrova: str. Dimitrie Cantemir, Molodejnaea, Dimitrova, s. Satul Nou, s. Tomaiul Nou parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

Călăraşi:

or. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, Mitropolit Varlaam, s. Sipoteni: str. Chişinăului, Dacii, Dacilor, Deleanu A., Dimitrie Cantemir, Florilor, Gheorghe Asachi, Sipoteni, Sipoteni, Traian, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, Călărașilor, s. Sipoteni: str. 31 August, Chişinăului, Constantin Stere, Constantin Stere, Dacii, Dacii, Dacilor, Deleanu A., Dimitrie Cantemir, Florilor, Gheorghe Asachi, Gloriea, Învăţătorilor, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Păcii, Plopilor, Semion Timoşenko, Sipoteni, Sipoteni, Tochile, Traian, Tudor Vladimirescu, Vasile Alecsandri, s. Tochile parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

or. Călărași: str. Alexandru cel Bun parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Ţibirica parțial, în intervalul de timp între 10:30-17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Hirova parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Temeleuţi parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Căuşeni:

or. Căuşeni: str. Burebista, Dacia, Decebal parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru conectarea consumatorului nou

s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cîrnăţenii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Căinari Gara parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sălcuţa Nouă: str. Sălcuţa Nouă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Cimişlia:

s. Hîrtop parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Hîrtop, s. Mereni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Criuleni:

s. Chetroasa: str. Chetroasa 9001 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Boşcana parțial, în intervalul de timp între 09:05-12:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Răculești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Hînceşti:

or. Hînceşti: str. Miron Costin, s. Drăguşeni, s. Drăguşenii Noi: str. Drăguşenii Noi, Mohorîtului, Tîrgului, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:10-17:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Stolniceni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cotul Morii, s. Leuseni Vama, s. Nemţeni: str. Nemţeni 227A parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mingir: str. Dimitrie Cantemir, Mingir, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Logăneşti: str. Gh.Bidescu, Logăneşti, M.Lătăreţu, Pan Halipa, Titu Maiorescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Lăpuşna: str. 28 Iunie, Eugen Ungureanu, Grigore Cotovschi, Grigore Vieru, Mehanizatorov, Serghei Kirov str-la, Umanscogo, Şelepukina parțial, în intervalul de timp între 09:40-11:40 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Leușeni Vama parțial, în intervalul de timp între 13:10 - 15:10 pentru conectarea consumatorului nou

Ialoveni:

s. Bardar: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Aurel David, Bahnei, Bardar, Bocanu, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Ilieşului, Mitropolit Dosoftei, Mitropolitul Varlam, Stejarilor, Traian, Uzinelor, s. Ruseştii Noi: str. Ruseştii Noi 9056A parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Bardar: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Aurel David, Bahnei, Bardar, Bocanu, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Constantin Stamati, Crizantemelor, Dragoş Vodă, Ilieşului, La Poiană, Mecanizatorul, Mihai Eminescu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolitul Varlam, Pinilor, Stejarilor, Traian, Unirii, Uzinelor, Vasile Alecsandri, Viilor, s. Dancu: str. Dancu 601, s. Ruseştii Noi: str. Ruseştii Noi 9056A parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Nimoreni parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Costeşti: str. Costeşti, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Salcîmilor, Sf.Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:35-11:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Suruceni parțial, în intervalul de timp între 13:05 - 15:00 pentru conectarea consumatorului nou

Leova:

or. Leova: str. Independenţei, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Mitropolit Varlaam, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Tochile Răducani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sărata Răzeşi, s. Tochile-Răducani, s. Tomai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Nisporeni:

or. Nisporeni: str. Alexandru cel Bun, Ciurleasa, Gloriei, Grigore Vieru, Industrială, Sfîntul Gheorghe, Troiţa Duminicii Mari parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Grozeşti, s. Zberoaia parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Orhei:

or. Orhei: str. Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Orhei: str. Chişinăului, Chişinăului str-la, Ciprian Porumbescu, Vasile Mahu, Vasile Mahu str-la parțial, în intervalul de timp între 11:00-12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Peresecina: str. Constantin Negruzzi, Livezilor, Mihai Eminescu, Orheiului, Sportivă, s.Peresecina parțial, în intervalul de timp între 13:30-15:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Străşeni:

or. Străşeni: str. 2 Cartierul locativ, Boris Glavan, Constantin Stamati, Ion Soltîs, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Toma Ciorbă, Toma Ciorbă str-la parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Sireţi: str. Plugarilor 2 str-la, Sireţi, Sportiva, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Drăguşeni parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Tătăreşti parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Căpriana parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Ştefan Vodă:

or. Ştefan-Vodă: str. Florilor, Libertăţii, Molodejnaea, Păcii, Trandafirilor, Victoriei, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Tudora: str. Ion Creangă, Tudora parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ermoclia: str. Alexandr Puşkin, Alexei Şciusev, Avrora, Grigore Cotovschi, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Ermoclia, parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 11:00 pentru conectarea consumatorului nou

Teleneşti:

or. Teleneşti: str. Dacia, Ioan Vodă cel Viteaz, Ion Neculce, 31 August, 8 Martie, 2 Decembrie parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 12:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Verejeni parțial, în intervalul de timp între 08:30-10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bănești, s. Băneștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Brînzenii Noi, s. Ordășei parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric