Locatarii sunt îndemnați să formeze asociații de proprietari în condominiu

Directorul executiv al asociației, Ianuș Cușnir, a menționat că legea intră în vigoare după jumătate de an de la publicarea în Monitorul Oficial, însă termenele de reorganizare a formelor de administrare variază pentru fiecare structură în parte. Potrivit lui, procesul de reorganizare, estimativ, va începe la mijlocul acestui an. În cazul în care termenele nu vor fi respectate, statul se va implica în acest proces, astfel că asociația de proprietari în condominiu va fi constituită automat. Setul de acte se va transmite autorităților publice locale, iar Primăria va numi prin concurs un administrator profesionist pentru blocurile care nu s-au încadrat în termenele de reorganizare. În opinia membrilor Asociației de Coproprietari în Condominiu, o persoană străină nu poate administra eficient un bloc în care nu locuiește. Ianuș Cușnir consideră că este nevoie de o informarea pe larg a cetățenilor privind noile prevederi legale, inclusiv prin plasarea acestor informații pe verso la facturi.

