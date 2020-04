Locuitoare din Bălți, testată POZITIV la SARS-CoV-2: „Am stat trei săptămâni în CASĂ, ca să mă infectez la SPITAL”

Cornelia Furtună, o locuitoare în vârstă de 36 de ani din municipiul Bălți, a fost depistată cu Covid-19 și internată în secția de boli infecțioase la trei zile după ce a suportat o intervenție chirurgicală la Spitalul municipal din Bălți. Femeia susține că a respectat timp de trei săptămâni regimul de izolare la domiciliu pentru a nu se infecta cu noul tip de coronavirus. Ea spune că nu era contaminată atunci când a ajuns în spital.

Cornelia Furtună a comunicat pentru portalul Anticoruptie.md că avut o criză la vezica biliară, a chemat urgența, dar pentru că ambulanța nu a venit, s-a dus singură la spital. „Aveam dureri mari, dar nu au vrut să mă primească în spital. M-au primit numai după ce le-am zis că-i voi filma și voi posta pe internet cum se atârnă față de oameni. În secția de internare am stat mai mult de două ore. În același timp a fost adusă și o femeie care avea febră și tuse. Am stat în secția de internare mai bine de două ore, apoi m-au consultat medicii și am fost internată în secția de chirurgie”, ne-a comunicat femeia.

Cornelia Furtună ne-a spus că la data de 9 aprilie a fost operată, iar a doua zi chirurgul a anunțat-o că urmează să fie testată la Covid – 19, deoarece pacienta cu care a contactat în secția de inernare a fost diagnosticată cu noul tip de coronavirus. „Pe data de 11 aprilie mi-au fost luate probele biologice, iar a doua zi am fost anunțată că testul a ieșit pozitiv și urmează să fiu internată în secția de boli infecțioase. Am fost condusă de o infirmieră, care m-a ajutat să-mi duc lucrurile personale. Aceasta nu era echipată ca ceilalți medici. Avea doar mască și mănuși. În timp ce mergeam pe coridor, toți strigau la mine să întorc fața spre perete. Mă simțeam ca o pușcăriașă”, a declarat Furtună.

Femeia este aproape sigură că a fost infectată în spital: „Există o dilemă unde anume am fost infectată. Se presupune că aș fi luat virusul în secția de internare sau în secția de reanimare, unde am fost internată după operație împreună cu doamna infectată cu coronavirus. Dar cred că am luat virusul în secție de internare. Acolo sunt aduși pacienții, stau toți la un loc, pe paturi, în aceeași încăpere, iar personalul este echipat sumar”.

Femeia a precizat că, deși este internată acum în secția de boli infecțioase, nu primește tratament pentru coronavirus, dar continuă să primească tratament postoperator. „Nu am simptome, doar febră de 37,2, care ar putea fi și din cauza intervenției chirurgicale pe care am avut-o. Dar îmi este frică de această maladie. Am stat trei săptămâni în casă ca să ajung să mă infectez în spital cu coronavirus. Am un copil de trei ani, vreau să trăiesc, să văd cum crește, cum vorbește”, ni s-a plâns Cornelia Furtună.

Solicitat de reporterii Anticorupție.md, Serghei Rotari, directorul Spitalului municipal Bălți, a declarat că nu cunoaște despre acest caz, dar nu exclude posibilitatea contaminării cu Covid-19 în incinta instituției pe care o conduce. „Pacienții care comunică că au contactat cu persoane la care a fost confirmat virusul sunt duși direct în secția de boli infecțioase. Dar sunt alții care ascund. De exemplu, o echipă din șapte lucrători medicali a efectuat o operație de cezariană. Femeia însă nu ne-a comunicat înainte că a contactat cu o persoană infectată. Acum toată echipa stă izolată la domiciliu. Avem peste 20 de medici autoizolați. Ne bucurăm cel puțin că nu avem infectat niciun lucrător medical”, ne-a declarat Rotari.

