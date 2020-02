Locuitorii Moldovei sunt în așteptarea plăților fără numerar în transportul public și sunt gata de utilizare a biometriei

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

Loreen, cea mai cunoscută câştigătoare a concursului Eurovision din ultimii zece ani, şi Ulrikke şi Sandro, concurenţi din partea Norvegiei şi Ciprului la ediţia din acest an a concursului, vor fi prezenţi la Finala Naţională a Eurovision Song Contest, care va avea loc...

Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP....

Conform statisticilor Băncii Naționale a Moldovei, în ultimul an (din 2018 până în 2019), dintre toate tranzacțiile efectuate cu carduri de plată, numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 57%. La fel, se dezvoltă și infrastructura plăților - astăzi în Moldova există 18 mii de terminale de plată, adică cu 15% mai mult decât la sfârșitul anului 2018.

„În ultimii ani, piața Moldovei a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea achitărilor fără numerar, atât în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de plăți, cât și în domeniul produselor noi de carduri și servicii inovatoare de plată. Cu toate acestea, astăzi doar 44% din populația Moldovei are un cont bancar1. Acest lucru indică un potențial semnificativ pentru dezvoltarea plăților fără numerar în țară - în rețeaua de comerț și servicii, facilități de infrastructură urbană și alte domenii. Mastercard are experiență și tehnologii vaste pentru implementarea inovațiilor de plată în Moldova și dezvoltarea în continuare a incluziunii financiare a populației ”, a remarcat Domnul Vladimir Rîmciuc , Director regional al Mastercard în Moldova.

