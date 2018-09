Londra lasă diplomația într-o parte / Explicaţiile Rusiei au fost mereu doar „FRUSTRARE și MINCIUNI”

„Aceşti bărbaţi sunt ofiţeri ai serviciului secret al armatei ruse (GRU)… Guvernul (britanic) a scos la iveală rolul GRU, agenţii şi metodele sale, iar această poziţie este susţinută de aliaţii noştri internaţionali”, a declarat purtătorul de cuvânt al Theresei May în faţa jurnaliştilor.

Aşteptările Marii Britanii de a primi explicaţii din partea Rusiei cu privire la otrăvirea fostului agent rus Serghei Skripal în Salisbury au primit mereu ca răspuns „frustrare şi minciuni”, iar acest lucru nu s-a schimbat, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al premierului britanic Theresa May, informează Reuters.

