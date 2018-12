Londra va pierde din cauza Brexitului până la 800 de miliarde de euro în favoarea Frankfurtului

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Rusia încearcă să preia controlul Mării Azov, folosind pentru aceasta peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după reuniunea Alianței la Bruxelles, la care au participat miniștrii de externe ai țărilor NATO, plus...

Vicepreședintele Partidului Unității Naționale (PUN), Dorin Dușceac, declară că dacă formațiunea politică va lua decizia să nu participe la următoarele alegeri parlamentare, el va candida independent. În plus, politicianul spune că speră să aibă susținerea nu doar a PUN,...

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

Potrivit unui email al FMF, companiile mută respectivele active de la Londra la Frankfurt pentru ca noile birouri să îndeplinească condițiile minime prevăzute de lege. Directorul general al FMF, Hubertus Vath, a explicat în raport că incertitudinile obligă băncile să își transfere unele divizii sau toate operațiunile din Marea Britanie. ”Atâta timp cât vor persista incrtitudinile, majoritatea instituțiilor vor prefera probabil soluția minimă. În orice caz, este clar că vor urma efecte secundare considerabile”, a spus acesta. Mai multe bănci mari au anunțat că vor transfera locuri de muncă în afara Londrei, înainte de Brexit. FMF anticipează că până la 10.000 de locuri de muncă vor fi mutate la Frankfurt înainte de Brexit, iar transferurile vor continua până în 2024. Situația este ceva mai complicată, pentru că în multe cazuri unele bănci au deschis sau au extins birourile europene, dar nu au anunțat planuri masive de transferare a angajaților din Londra în alte locații. Alte bănci analizează reorganizarea pe scară largă a operațiunilor europene. Grupuri care reprezintă Londra și sectorul său financiar au spus CNBC că industria se pregătește pentru cel mai prost scenariu dar nu a resimțit încă un imact major al transfeării de operațiuni. Catherine McGuinness, președinte pentru politici la City of London Corporation a spus că nu a observat temeri de o materializare a unor pierderi majore de locuri de muncă. McGuinness a spus că firmele urmăresc cu atenție desfășurarea negocierilor dintre cele două părți. profit.ro

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)