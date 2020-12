Looserul Dodon, aliatul lui Șor îi spune Președintelui Maia Sandu ce „trebuie” să facă

După ce a pierdut lamentabil alegerile și după ce a votat zeci de legi contestate la CC alături de Șor, Igor Dodon are tupeul să-i spună Maie Sandu ce trebuie să facă.

„Așa cum am făcut eu anul trecut, numind-o pe Maia Sandu în funcția de prim-ministru. Președintele țării trebuie să fie om de stat, nu politician de rând. Dacă se va ghida de interesele partidului care l-a desemnat, atunci nu se va ajunge departe. Trebuie să fie alături de oamenii simpli. Două zile în fiecare săptămână să meargă în teritoriu. Nu să stea în clădirea asta pe care am reparat-o eu. Președintele țării trebuie să fie echilibrat în relațiile cu partenerii străini, nu trebuie să atragă țara noastră în lupte geopolitice. Nu luați partea nimănui. Interesele Republicii Moldova trebuie să fie în capul mesei. Președintele trebuie să fie al majorității cetățenilor. Nu poate fi al tuturor cetățenilor. Poate fi al majorității cetățenilor. Desigur viitorul președinte poate alege modul de comportament. Poate fi așa cum am fost în timpul președinților de dreapta din anii 2009 - 2015, dar în acest caz eu sunt ferm convins că se va ajunge la un blocaj total în următoarele șase luni și cei care fac proteste acum la Guvern, Parlament, vamă, în câteva luni vor face proteste la Președinție”, a mai punctat Dodon.